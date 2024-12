W sprawie Funduszu Sprawiedliwości będą przedstawione nowe zarzuty i kontynuowane będzie śledztwo dotyczące 23 podejrzanych – zapowiada we wtorkowym (24 grudnia) wydaniu „Rzeczpospolitej” Adam Bodnar, minister sprawiedliwości i prokurator generalny.

Minister pytany, czy zaskoczyła go ucieczka Marcina Romanowskiego na Węgry potwierdza, że „była zaskoczeniem”.

– Bardziej obstawiałem, że to będzie ukrywanie się w jakimś klasztorze czy odwoływanie się do związków z Opus Dei, czyli bardziej klasyczna ucieczka. Marcin Romanowski postanowił zaangażować całą społeczność międzynarodową w swoje problemy kryminalne

– mówi Bodnar.

Dopytywany przez „Rz” czy ucieczka Romanowskiego to „porażka prokuratury, na której czele stoi” podkreślił, że „nie patrzyłby na to w takich kategoriach”.

– Gdybyśmy się spotkali rok temu, nie było ani jednego poważnego śledztwa dotyczącego Funduszu Sprawiedliwości. A jednak od końcówki stycznia, kiedy powołałem zespół śledczy numer dwa w prokuraturze, do dzisiaj mamy 23 osoby podejrzane w tej sprawie. Jest kilka osób w tymczasowym areszcie, kilka osób już było w areszcie. Mamy dwa główne wątki. Jeden wątek to warszawski, drugi – szczeciński. Myślę, że to bardzo duża praca, która została dokonana przez prokuraturę