Nowy „Mikołaj na sygnale”, nieśmiertelne „Pół żartem, pół serio”, „Listy do M.” i od 34 lat świąteczny hit nie do zdarcia „Kevin sam w domu” – to kilka propozycji wybranych ze świątecznych ramówek TVP, TVN i Polsatu.

24 grudnia TVP wyemituje w swoich kanałach legendarne tytuły polskiego kina. O godz. 11.05 w Jedynce widzowie zobaczą „Rozmowy kontrolowane”, w których Stanisław Tym wcielił się w postać prezesa Klubu Sportowego „Tęcza” Ryszarda Ochódzkiego. Nie jest to jedyny film z udziałem niedawno zmarłego aktora, który obejrzymy tego dnia w Telewizji Polskiej. O 13.15 TVP Kultura pokaże słynny „Rejs” Marka Piwowskiego.

O 13.50 w TVP 1 będzie można zobaczyć „Emmę” (1996), adaptację powieści Jane Austen, z Gwyneth Paltrow. Dwójka pokaże o 17.45 „Człowieka w żelaznej masce” (1998) – film Randalla Wallace’a o muszkieterach na podstawie powieści Alexandra Dumasa. W podwójnej roli – Leonardo DiCaprio.

O godz. 19 zaś TVP wyemituje dokument „Oczy Boga”. Bohaterem filmu jest kapucyn Marcin Świąder, który tworzy ikony, obrazy i projektuje przestrzenie sakralne.

O godz. 20.05 Dwójka premierowo pokaże polski film „Mikołaj na sygnale” w reżyserii Grzegorza Wallera. Zagrali w nim aktorzy znani z serialu „Na sygnale”, m.in. Dariusz Wieteska, Justyna Sieniawska, Mikołaj Roznerski, Monika Mazur, Paulina Zwierz i Tomasz Piątkowski.

W wigilijny wieczór o 21 TVP Kultura zaprezentuje amerykański dramat psychologiczny „Dom z kart” Michaela Lessaca, a TVP Historia – oscarową „Sprawę Kramerów” z Meryl Streep i Dustinem Hoffmanem. O 21.30 TVP 2 wyemituje „Aferę Thomasa Crowna” (1999) z Pierce’em Brosnanem w tyułowej roli.

VN o 15.05 zaprasza na śpiewanie kolęd z gwiazdami. W świąteczny nastrój wprowadzą widzów Ewa Bem, Alicja Majewska, Sara James, Igor Herbut, Bovska, Oskar Cyms, Halina Frąckowiak, Renata Przemyk, Andrzej Dąbrowski, Ania Karwan oraz Sławek Uniatowski.

Na 19.30 każdego dnia świąt, od Wigilii zaczynając, TVN zaplanował trzy części „Listów do M.”. O 21.50 zaś wyświetli film fantasy „Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć” (2016).

W Wigilię Polsat zaprezentuje dwa koncerty „Wielkie kolędowanie z Polsatem na Podhalu” (16.50) oraz „Wielkie kolędowanie z Polsatem Na Skałce w Krakowie” (17.50). Trudno wyobrazić sobie świąteczny program telewizyjny bez „Kevina samego w domu” – amerykański hit sprzed 34 lat o godz. 20 w Polsacie. O 22.15 widzowie tego kanału będą mogli obejrzeć komedię „Rodzinny dom wariatów” (2005) z Sarą Jessicą Parker i Diane Keaton. 30 minut po północy rozpocznie się film kostiumowy Ridleya Scotta „Exodus: Bogowie i królowie”.

Klasyki na antenie

W pierwszy dzień świąt Telewizja Polska zaproponuje widzom dużo filmowych klasyków: o 8.00 w TVP 1 zobaczymy „Śniadanie u Tiffany’ego” (1961) z Audrey Hepburn. O 13.10 Jedynka wyemituje „Znachora” (1981) Jerzego Hoffmana z Jerzym Bińczyckim w roli prof. Wilczura. O 16.40 widzowie TVP Kultura będą mieli okazję obejrzeć musical „Zabawna buzia” (1957) z Audrey Hepburn i Fredem Astaire’em.

O godz. 18 TVP 2 wyemituje brytyjsko-amerykański film przygodowy „Trzech muszkieterów” (1973) w reżyserii Richarda Lestera. Zaraz po nim, o 20.00, wyświetli komediodramat „Trener bardzo osobisty” (2012). W postać głównego bohatera wcielił się Gerard Butler, a na ekranie partnerują mu Jessica Biel, Uma Thurman i Catherine Zeta-Jones. Filmowy wieczór 25 grudnia w Telewizji Polskiej zakończy Jedynka – o 22.20 wyświetli „Casino Royale” (2006) o przygodach Jamesa Bonda z Danielem Craigiem w roli głównej.

W pierwszy dzień świąt o 16.05 TVN pokaże komedię przygodową „Shazam!” (2019) w reżyserii Davida F. Sandberga, która powstała na podstawie komiksów wydawnictwa DC Comics. Tego wieczoru (21.45) widzowie TVN zobaczą także „Fantastyczne zwierzęta: Zbrodnie Grindelwalda” – drugą z planowanych pięciu części cyklu inspirowanego książką „Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć” autorstwa J.K. Rowling.

25 grudnia o 22.15 Polsat zaprezentuje brytyjsko-amerykański komediodramat „Last Christmas” (2019). Trzydzieści minut po północy widzowie Polsatu objerzą przygodową „Mumię: Grobowiec Cesarza Smoka”, trzecią część popularnego cyklu o przygodach Ricka O’Connella i jego bliskich.

Drugi dzień świąt

26 grudnia o świcie (7.55) widzowie Jedynki zobaczą komedię romantyczną „Rzymskie wakacje” (1953) z Gregorym Peckiem i Audrey Hepburn, a o 12.15 kultowego „Misia” (1981) w reżyserii Stanisława Barei. O 12.20 TVP Kultura zaprezentuje o francuski film przygodowy „Czarny Tulipan” (1964) z Alainem Delonem. TVP Historia pokaże kontynuację westernu o rewolwerowcach – „Kolty siedmiu wspaniałych” (14.30).

Kwadrans po 18 TVP Kultura wyemituje „Anię” – film poświęcony Annie Przybylskiej. Propozycją TVP Info na godzinę 20 jest dokument „Irena Santor. Magiczny jeden krok”.

O godz. 20 TVP Kultura wyświetli kultową komedię „Pół żartem, pół serio” (1959) w reżyserii Billy’ego Wildera z Marylin Monroe. TVP Historia na świąteczny wieczór zaplanowała „O jeden most za daleko”, o alianckim desancie pod Arnhem. O 22.05 telewizyjna Jedynka wyświetli „Quantum of Solace” z Danielem Craigem w roli Jamesa Bonda. W tym samym czasie Dwójka zaprezentuje komedię „Pozycja obowiązkowa” (2018) z Jane Fondą i Diane Keaton.

26 grudnia o 13.20 TVN wyemituje komedię „Charlie i fabryka czekolady” (2004) w reżyserii Tima Burtona. O 15.40 rozpocznie się amerykańsko-brytyjsko-hiszpański film fantasy „Wonder Woman 1984” (2020) Patty Jenkins z Gal Gadot w roli głównej. O 21.50 zaś – „Fantastyczne zwierzęta: Tajemnice Dumbledore’a”, trzecia część filmowej opowieści o świecie czarodziejów inspirowanym serią powieści o Harrym Potterze.

W drugi dzień świąt o 11.50 Polsat wyemituje „Opowieści z Narnii: Podróż Wędrowca do Świtu” (2010) w reżyserii Michaela Apteda. „Kraina Lodu 2” (godz. 16.30) zaś to animowana propozycja dla młodszych widzów. W polskiej wersji językowej głosu bohaterom użyczyli m.in. Anna Cieślak, Paweł Ciołkosz oraz Czesław Mozil.

„Uwierz w Mikołaja” (2023) – komedia Anny Wieczur – to propozycja Polsatu na godz. 21. Trzy osobne wątki splatają się w święta Bożego Narodzenie.

O 23.15 stacja wyświetli klasyczną już pozycję kina akcji – „Szklaną pułapkę” (1988) z Bruce’em Willisem i Alanem Rickmanem. O 02.10 Polsat wyemituje film sensacyjny Roberta Rodrigueza – „Desperado” z Antonio Banderasem, Salmą Hayek i Quentinem Tarantino. To hit kinowy połowy lat 90. i jednocześnie druga część tzw. trylogii meksykańskiej Rodrigueza o losach ulicznego muzyka El Mariachiego, który wypowiedział wojnę gangowi narkotykowemu odpowiadającemu za śmierć jego narzeczonej. Banderas wykonywał w filmie przebój „Cancion del Mariachi” (pieśń Mariachiego) znany także jako „Morena de mi Corazon”.