„Jesteśmy sobie potrzebni”. Pod taką nazwą w sali kryształowej Żagańskiego Pałacu Kultury odbył się nietypowy koncert. Inicjatorem wydarzenia był starostwo powiatowe, miejski ratusz oraz Państwowa Szkoła Muzyczna 1 i 2 stopnia. W ten sposób chciano podziękować wszystkim, którzy podczas powodzi walczyli o każdy zagrożony obiekt.

Do udziału w muzycznym spotkaniu zaproszono przedstawicieli samorządów, służb, podmiotów zaangażowanych w walkę z powodzią oraz wolontariuszy. A wszystko po to, aby powiedzieć od serca słowo dziękuję. Widownia wypełniona była po brzegi. Na scenie wystąpili soliści, chór oraz orkiestra szkoły. – Gdyby nie ofiarność służb, ale i wolontariuszy na wałach tych zniszczeń mielibyśmy o wiele więcej. Dziś korzystając z tej okazji chciałbym im wszystkim podziękować. To była jedna wielka solidarność Lubuszan – zaznacza obecny na koncercie Marek Cebula wojewoda lubuski. – Włączamy się w tę ideę i razem z władzami miasta oraz powiatu wyrażamy wdzięczność za okazaną we wrześniu pomoc – mówi dyrektor szkoły Hubert Dziedzic: