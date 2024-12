W Lipinkach Łużyckich trwa jedna z większych gminnych inwestycji. To budowa centrum kulturalno-ratowniczego. W powstającym obiekcie znajdzie się remiza OSP oraz biblioteka. Prace realizowane są przy wykorzystaniu środków zewnętrznych.

Koszt zadania to ponad 4 miliony złotych. – To ważna dla nas inwestycja. Budujemy nowoczesną konstrukcję. Będzie ona służyć wszystkim mieszkańcom. Chcemy również, aby strażacy mieli godne warunki do pracy – mówi wójt Małgorzata Brzyśkiewicz:

– Przy obiekcie jest również sporo terenu, więc na pewno go zagospodarujemy. Będzie to także miejsce spotkań i organizowania różnych imprez – zaznacza włodarz gminy:

Zgodnie z podpisaną umową inwestycja potrwa do końca maja.