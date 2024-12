Blisko 20 tys. ton odpadów żużli z hutnictwa cynku, które były składowane w Tuplicach w woj. lubuskim zostały wywiezione z powrotem do Niemiec; teren został uprzątnięty – poinformowała w środę (18 grudnia) na platformie „X” minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska.

– Jak informuje Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze z Tuplic wywieziono 19 800 Mg odpadów żużli z hutnictwa cynku. Hałdy odpadów wróciły do Niemiec. Teren został uprzątnięty. Tak działa skuteczna dyplomacja

– przekazała w mediach społecznościowych szefowa MKiŚ.

Zadanie zrealizowane!

pic.twitter.com/mCX5qbhMGS — Paulina Hennig-Kloska (@hennigkloska) December 18, 2024

W marcu br. minister przekazała, że 20 tys. ton odpadów z nielegalnego wysypiska w Tuplicach w tym roku opuści Polskę. Ministerstwo informowało, że od 2015 r. w Polsce zalega w siedmiu lokalizacjach 35 tys. ton odpadów, oficjalnie zidentyfikowanych jako przywiezione z zagranicy. Wskazywano wówczas, że znajdują się one w siedmiu miejscach: w Tuplicach, Starym Jaworze (woj. dolnośląskie), Sobolewie (woj. dolnośląskie), Gliwicach (woj. śląskie), Sarbii (woj. wielkopolskie), Bzowie (woj. wielkopolskie) i Babinie (Wielkopolskie). Hennig-Kloska mówiła wtedy, że zgromadzone dowody potwierdzają, iż odpady w nielegalny sposób trafiły do Polski z Niemiec.

W październiku strona niemiecka rozpoczęła wywóz odpadów z Tuplic.

W listopadzie 2023 r. Polska złożyła do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej skargę na Niemcy w związku z niedopełnieniem obowiązków wynikających z prawa UE czyli uprzątnięcia 35 tys. ton odpadów, które z Niemiec trafiły nielegalnie do Polski. Natomiast w październiku ubiegłego roku Komisja Europejska wyraziła uzasadnioną opinie ws. polskiej skargi. KE wskazała w niej, że Republika Federalna Niemiec uchybiła obowiązkowi polegającemu na odbiorze w terminie 30 dni nielegalnie przemieszczonych do Polski odpadów z lokalizacji Tuplice.