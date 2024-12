Chińscy kosmonauci (tajkonauci) Cai Xuzhe i Song Lingdong odbyli dziewięciogodzinny spacer kosmiczny, który zakończył się „pełnym sukcesem” – poinformowała chińska agencja załogowych lotów kosmicznych CMSA. Poprzedni rekord, ustanowiony ponad 20 lat temu, należał do Amerykanów.

Dziewięciogodzinny spacer kosmiczny zakończył się we wtorek (17 grudnia) o godz. 21.57 (godz. 14.57 w Polsce), kiedy członkowie załogi Shenzhou-19 (Boski Statek) bezpiecznie wrócili do modułu Wentian (Pytania do Niebios) stacji kosmicznej Tiangong (Niebiański Pałac).

W tym czasie Cai i Song, przymocowani do Tiangong dwumetrową liną bezpieczeństwa, zamontowali urządzenia chroniące stację przed kosmicznymi śmieciami i przeprowadzili niezbędne prace konserwacyjne – poinformowała CMSA.

Song jest pierwszym tajkonautą urodzonym po 1990 roku, który wykonał spacer w kosmosie.

Poprzedni rekord pod względem długości pojedynczego spaceru kosmicznego został ustanowiony 11 marca 2001 roku, kiedy amerykańscy astronauci James Voss i Susan Helms spędzili osiem godzin i 56 minut poza promem kosmicznym Discovery podczas misji na Międzynarodową Stację Kosmiczną.

W maju 2024 r. tajkonauci misji Shenzhou-18 Ye Guangfu i Li Guangsu odbyli nieznacznie krótszy, trwający osiem godzin i 23 minuty spacer kosmiczny.

W trakcie rozpoczętej pod koniec października misji Shenzhou-19, w skład której wchodzi także Wang Haoze, załoga ma przeprowadzić eksperymenty naukowe i testy techniczne oraz odbyć kolejny spacer. Powrót załogi na Ziemię zaplanowano na koniec kwietnia lub początek maja 2025 r.