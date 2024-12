W żarskim Muzeum Pogranicza Śląsko-Łużyckiego przeprowadzono kolejny konkurs wiedzy historycznej. Wzięli w nim udział uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Tym razem sprawdzian obejmował złoty wiek kultury polskiej.

Jest to już 10 edycja corocznych spotkań z młodzieżą i propagowania wiedzy historycznej. – Mamy naprawdę zdolną młodzież. Za każdym razem pokazują to podczas spotkań w muzeum. Warto ich mobilizować do aktywności – mówi adiunkt Katarzyna Krasowska:

Sami uczniowie podkreślają, że udział w konkursie to zdrowa rywalizacja. – Tutaj naprawdę są najlepsi z najlepszych, a być w takim gronie to już wygrana. Warto poznawać historię własnego kraju, ale i świata – podkreśla Radosław Haracz z 1 Liceum Ogólnokształcącego imienia Bolesława Prusa:

Dodajmy, że w żarskim konkursie organizowanym przez muzealną placówkę wzięło udział 30 uczniów.