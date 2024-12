Torfowisko Ustronie i Brekinie to nowe lubuskie rezerwaty przyrody, utworzone w ramach inicjatywy 100 rezerwatów na 100-lecie Lasów Państwowych. Brekinie koło Broniszowa to rezerwat o powierzchni prawie 20 ha, położony w Nadleśnictwie Nowa Sól. – Celem jego ustanowienia jest ochrona stanowiska jarzębu brekinii (Sorbus torminalis). Rośnie tam 20 starych drzew tego gatunku o obwodach od 54 do 178 cm – mówi Mirosłwa Antecka, rzecznik nadleśnictwa.

Drugi z rezerwatów, Torfowisko Ustronie, o powierzchni 6,5 ha znajduje się w Nadleśnictwie Bogdaniec. Na początku 2025 roku ma powstać dziewięć kolejnych rezerwatów – m.in. Lasy Źródliskowe nad Obrą i Rosiczkowe Torfowisko Andromedy.