Jeśli krajowe poszukiwania nie dadzą rezultatu, to na początku tego tygodnia za posłem PiS Marcinem Romanowskim będzie wystawiony międzynarodowy list gończy – przypomniała „Gazeta Wyborcza”.

Gazeta powołując się na słowa jednego ze śledczych Prokuratury Krajowej podała, że prokuratorzy zakładają, iż obecnie Romanowski jest za granicą, a w poniedziałek (16 grudnia) powinny się zakończyć poszukiwania krajowe tego polityka.

– Co dalej? Jak jeszcze w piątek podał rzecznik PK prokurator Przemysław Nowak, następnym krokiem organów ścigania będzie wystawienie za byłym wiceministrem sprawiedliwości Europejskiego Nakazu Aresztowania. W takim wypadku podejrzany zatrzymany na terenie Unii Europejskiej zostaje zamknięty w areszcie ekstradycyjnym i zaczyna się procedura przekazania go Polsce

Dziennik dodał też, że jako jeden z krajów, gdzie może ukrywać się poseł PiS, wskazywane są Węgry.

– Ścigany parlamentarzysta może też sam zgłosić się do władz kraju, w którym przebywa, i wystąpić o azyl jako 'prześladowany politycznie’. Wtedy – w areszcie albo na wolności – będzie czekał na decyzję tamtejszego sądu. Może go to uchronić przed powrotem do kraju lub przedłużyć czas jego powrotu. Ale niesie też ryzyko: jeśli sąd za granicą uzna, że Romanowski jest ścigany zgodnie z prawem, to będzie to wzmacniało argumenty polskiej prokuratury