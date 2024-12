Waga jaką Polacy przykładają do bezpieczeństwa oraz jednocząca ich miłość do Wojska Polskiego sprawia, że rosnące z roku na rok wydatki na bezpieczeństwo są akceptowane społecznie – podkreślał wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Dodał, że WP liczy obecnie już 208 tys. żołnierzy.

Szef MON wraz z premierem Donaldem Tuskiem wziął w poniedziałek udział w świątecznym spotkaniu z żołnierzami 15. pułku przeciwlotniczego w warmińsko-mazurskiej Gołdapi.

Kosiniak-Kamysz podziękował żołnierzom za służbę.

– To jest coś absolutnie jednoczącego Polaków. Jeżeli dzisiaj coś nas w wielki sposób jednoczy, to niekłamana miłość do żołnierzy, do Wojska Polskiego