Moczenie karpia w mleku, cebuli i innych zalewach? Zapomnijcie. Nie każdy karp ma charakterystyczny zapach mułu. Jeżeli woda jest świeża, a ryba dobrze karmiona, jej mięso nie ma nieprzyjemnej woni. Jeśli ryba wędzona – większość pomyśli: makrela. Można, ale wędzony pstrąg z pliszki bije na głowę większość ryb – nie tylko makrelę. W tym odcinku dowiecie się jak przygotować dwa pyszne ale proste dania z ryb.

Zapraszamy do wysłuchania audycji

Placki ziemniaczane z wędzoną rybą i twarogiem

Składniki:

0,5 kg ziemniaków

1 cebula

1 ząbek czosnku

1 jajko

2 łyżki mąki pszennej.

200 gr twarogu

ryba wędzona

kiełki lub koper do dekoracji

sól do smaku

olej do smażenia

Sposób wykonania:

Ziemniaki obieramy i trzemy na największych oczkach. Po starciu masę odciskamy z soku, dodajemy jajko i mąkę. Wyrabiamy na gładką masę. Jeżeli ciasto się nie klei możemy dodać więcej mąki. Dodajemy pokrojoną w kostkę cebulę i przeciśnięty przez praskę lub starty czosnek.

Na patelnię wlewamy olej i czekamy aż się rozgrzeje. Łyżką kładziemy masę ziemniaczaną i formujemy z niej jak najcieńsze placki. Smażymy z obu stron aż będą złocisto brązowe. Po smażeniu odkładamy na ręcznik papierowy żeby odsączyć tłuszcz.

Twaróg przyprawiamy pieprzem i solą. Układamy na plackach. Na to kładziemy kawałki wędzonej ryby. Całość możemy udekorować kiełkami rzodkiewki, słonecznika lub koprem.

Karp w sosie grzybowym

Składniki:

1 karp

100 gr suszonych grzybów

100 gr pieczarek (opcjonalnie)

0,5 pęczka kopru

0,5 pęczka natki pietruszki

cebula

3 łyżki mąki pszennej

olej do smażenia

Grzyby gotujemy aż będą miękkie. Odsączamy i kroimy w drobną kostkę. Pieczarki kroimy w cienkie plastry. Cebule obieramy i kroimy w kostkę. Karpia oczyszczamy z łusek i kroimy w dzwonki. Solimy do smaku. Dodajemy szczyptę grubo mielonego pieprzu. Tak przygotowane dzwonki obtaczamy w mące i kładziemy na patelni z rozgrzanym tłuszczem. Po zarumienieniu odwracamy rybę na drugą stronę, chwilę smażymy i wyciągamy na ręcznik papierowy, żeby odsączyć tłuszcz. Na drugiej patelni rozgrzewamy tłuszcz, dodajemy cebulę i smażymy do zeszklenia. Dodajemy pieczarki i smażymy przez chwilę aż puszczą sok. Dodajemy grzyby i wywar w którym się gotowały. Do tego wlewamy pół litra słodkiej śmietany i doprawiamy do smaku. Do sosu wkładamy usmażone wcześniej dzwonki z karpia, zmniejszamy gaz i dusimy. Natkę pietruszki i koper kroimy i wrzucamy do gotującego się sosu.

Smacznego!