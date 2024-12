Polska chce wykorzystać czas prezydencji w Radzie Unii Europejskiej do ugruntowania swej pozycji jako członka B5, czyli jednego z pięciu najważniejszych krajów Unii – podkreślił w piątek szef MSZ Radosław Sikorski.

Przedstawiając priorytety i działania MSZ w kwestii rozpoczynającej się 1 stycznia 2025 r. polskiej prezydencji w Radzie UE, Sikorski zapowiedział, że jego resort m.in. zorganizuje szereg nieformalnych spotkań, wśród nich np. spotkanie Rady ds. zagranicznych w formule Gymnich, w którym uczestniczyć będą ministrowie spraw zagranicznych oraz wysoka przedstawiciel do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Kaja Kallas.

– dodał.

Poinformował, że planowane są również posiedzenia w Polsce dwóch innych ważnych unijnych gremiów – Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa, który skupia przedstawicieli państw członkowskich w randze ambasadorów oraz Komitetu ds. Cywilnych Aspektów Zarządzania Kryzysowego.

– podkreślił szef MSZ.

Sikorski powiedział, że jednym z celów polskiej prezydencji w Radzie UE będzie wykorzystanie unijnych instrumentów wsparcia do budowy infrastruktury obronnej, takiej jak Tarcza Wschód. Innym z postulatów jest pełne wykorzystanie zamrożonych rosyjskich aktywów.

– Będziemy dążyć do uzyskania poparcia państw członkowskich dla pełnego wykorzystania zamrożonych aktywów Banku Centralnego Rosji na rzecz wsparcia Ukrainy. Będziemy zapobiegać powrotowi do business as usual z Rosją i Białorusią do czasu ustania agresji