Jedynie trwały pokój na Ukrainie jest pokojem możliwym; pokój musi być wynegocjowany przez Ukraińców i zapewniać im trwałe gwarancje bezpieczeństwa – podkreślił w czwartek (12 grudnia) prezydent Francji Emmanuel Macron po spotkaniu z premierem Donaldem Tuskiem.

– Mamy wspólny punkt widzenia co do przyszłości – jedynie trwały pokój na Ukrainie jest pokojem możliwym. To musi być pokój wynegocjowany przez Ukraińców, zapewniający im trwałe gwarancje bezpieczeństwa