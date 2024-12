118 km/h w obszarze zabudowanym. Kierująca Q8 straciła prawo jazdy. O ból głowy przyprawiły ją nie tylko wyrzuty sumienia, ale też kwota mandatu wystawionego przez policjantów z Żar.

W niedzielę, 8 grudnia żarscy policjanci zatrzymali do kontroli kierującą samochodem marki Audi Q8.

Kobieta rozpędziła swoje auto do 118 km/h i z taką prędkością jechała przez miejscowość Włostów po drodze krajowej nr 27. Ponieważ jest to teren zabudowany, obowiązuję tam ograniczenie prędkości do 50 km/h. 26-latka poruszała się o 68 kilometrów na godzinę za szybko.

– Zgodnie z obowiązującymi przepisami straciła prawo jazdy na trzy miesiące, otrzymała również mandat. Funkcjonariusze ustalili, że była wcześniej karana za wykroczenie drogowe. Z uwagi na recydywę mandat był bardzo wysoki i wyniósł 4 tysiące złotych. Kierująca otrzymała również 14 punktów karnych

– informuje żarska policja

Kierowcy muszą pamiętać, że każde przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h w terenie zabudowanym wiąże się z zatrzymaniem prawa jazdy oraz mandatem karnym lub wnioskiem do sądu.