ALKS AJP Gorzów po raz kolejny zorganizował w auli uczelni uroczyste podsumowanie sezonu.

Klub chwalił się zarówno coraz liczniejszymi grupami młodzieżowymi jak i przede wszystkim historycznym sukcesem z tego roku – awansem dwójki swoich zawodników na igrzyska olimpijskie.

Czołowi zawodnicy ALKS AJP otrzymali dziś statuetki i nagrody. W Paryżu był m.in. oszczepnik Cyprian Mrzygłód, który jest już w pełni przygotowań do kolejnego sezonu, ale jak mówi – z przyjemnością jeszcze raz wrócił wspomnieniami do tego co się działo w tym roku: