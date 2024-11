Stal Gorzów poinformowała na swoich mediach społecznościowych, że dokumenty niezbędne do uzyskania licencji uprawniającej do startów w przyszłym sezonie PGE Ekstraligi trafiły do Zarządu Głównego Polskiego Związku Motorowego.

– Dzisiaj [w piątek, 29.11 – dop. red.], w siedzibie Zarządu Głównego Polskiego Związku Motorowego w Warszawie złożyliśmy wszystkie niezbędne dokumenty do uzyskania licencji na sezon 2025 wraz z planem naprawczym. 7 grudnia br. o godz. 12:00 widzimy się w galerii Nova Park na prezentacji drużyny. Tydzień później, 12 grudnia na sesji Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego dotyczącej sytuacji w klubie zaprezentujemy włodarzom miasta, radnym, mieszkańcom i wszystkim zainteresowanym nasz plan naprawczy. Przypominamy, że wszystkie sesje rady miasta są transmitowane online. W dniu sesji będziemy Wam jeszcze o tym przypominać.

– czytamy w komunikacie Stali Gorzów