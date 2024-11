Do 1132 szkół trafią środki higieny menstruacyjnej. To pilotażowy program Ministerstwa Edukacji Narodowej. Większość placówek zgłosiła się do programu w pierwszej dobie rekrutacji.

Uczennice i uczniowie ze szkół objętych pilotażem będą mogli też wziąć udział w warsztatach na temat zdrowia menstruacyjnego. Projekt realizują organizacje Akcja Menstruacja oraz Kulczyk Foundation.

Wiceminister edukacji Paulina Piechna-Więckiewicz mówi, że program ma przyczynić się do zmiany myślenia na temat środków higieny menstruacyjnej.

Dyrektorka projektów Kulczyk Foundation Joanna Maliszewska-Mazek mówi, że w Polsce wciąż istnieje problem ubóstwa menstruacyjnego.

Wnioski z pilotażu mają posłużyć do przygotowania systemowych rozwiązać dotyczących zaopatrzenia szkół w środki higieny menstruacyjnej.

Na pilotaż resort edukacji przeznaczył 4 miliony 400 tysięcy złotych.