Wszystko zaczęło się na drodze miedzy Klępiną a Drągowiną . To tu po raz pierwszy mieszkańcy opowiedzieli Izabeli Kwiatkowskiej o welonie oliwnym.

Potem były kolejne historie z Drągowiny – wsi pod Nowogrodem Bobrzańskim. Reporterka zaczęła odwiedzać też inne wioski nieopodal Nowogrodu Bobrzańskiego i okazało się, że coraz więcej mieszkańców a także osób duchownych ma podobne przeżycia.

Reporterka postanowiła poszukać historycznego tła tych niezwykłych zjawisk . Szukała nie tylko w Drągowinie, ale i pobliskich miejscowościach. W Kotowicach, Niwiskach, Klępinie, Jasieniu , Nowogrodzie Bobrzańskim , Bogaczowie, a nawet w Koźli. I znalazła więcej niż się spodziewała. To ziemie przesiąknięte krwią i cierpieniem ludzkim .

Nie ma chyba na świecie człowieka, który nie zastanawiałby się nad fascynującą zagadką śmierci, nawet jeśli wątpi w istnienie zaświatów. Drągowina jest tak naprawdę jedynie przykładem, punktem wyjścia. Nie wszędzie pewnie spotkania z czymś co wykracza poza wszystko co możemy sobie wyobrazić są tak intensywne i głębokie bo nie wszędzie aż tyle tragicznych wydarzeń miało miejsce w przeszłości, ale wszędzie gdzie jest życie jest śmierć. Bo jest nieuchronna i tak naprawdę jest jego częścią

Te opowieści łączy jedno – wiara w to, co się widzi i czuje.

Miała to być nieco sensacyjna, mrożąca krew w żyłach historyjka o duchach i zjawach, które straszą w jednej z lubuskich wsi. Ale każda kolejna rozmowa najpierw z mieszkańcami kolejnych miejscowości spowodowała, że reportaż stał się rozważaniem o sensie naszego życia doczesnego, o śmierci i przechodzeniu na drugą stronę.

Nie było łatwo dotrzeć do osób, które mają takie doświadczenia. Blokował ich wstyd, lęk przed niezrozumieniem, niewiarą i ośmieszeniem. Ale autorce udało się otworzyć bohaterów i wydobyć z głębokiej pamięci często skrupulatnie chowanych wspomnień sprzed lat. Wspomnień o niezwykłych , niewyjaśnionych do dziś przeżyciach spotkań z duszami, ze zmarłymi, z czymś co nieuchwytne.

