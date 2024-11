W poniedziałek (25 listopada) na nowojorskiej gali uhonorowany został międzynarodową nagrodą Emmy polski dokument „Pianoforte” w reżyserii Jakuba Piątka. Wyróżnienia przyznaje Międzynarodowa Akademia Sztuki Telewizyjnej i Nauki (IATAS) za produkcje zrealizowane poza Stanami Zjednoczonymi.

„Pianoforte” to film dokumentalny w reżyserii Jakuba Piątka, wyprodukowany w 2023 roku. Portal FILMPOLSKI.PL przedstawia dokument jako opowieść o wchodzących w dorosłość uczestnikach legendarnego Konkursu Chopinowskiego w Warszawie. Do pierwszego etapu jego ostatniej edycji w 2021 roku przeszło 87 wybitnych muzyków, a w finale znalazło się miejsce tylko dla najlepszej dwunastki.

Bohaterami filmu są młodzi ludzie pochodzący z różnych stron świata, którzy od dzieciństwa poświęcili się bez reszty grze na fortepianie. Ich zmagania portal nazywa „prawdziwym emocjonalnym rollercoasterem”.

Rywalami „Pianoforte” w kategorii programowanie artystyczne były: brytyjski „Robbie Williams”, argentyński „Virgilio” oraz japoński „Who I Am Life”.

Międzynarodowe nagrody przyznawane są w 14 kategoriach m.in. dla najlepszego aktora, aktorki, najlepszej komedii, dokumentu, serialu dramatycznego, telenoweli, filmu telewizyjnego/miniserialu oraz kilku za produkcję dla dzieci.

Nominacje do konkursu otrzymało 56 tytułów. Jurorzy brali pod uwagę dokonania z 21 krajów, w tym Wielkiej Brytanii, Australii, Argentyny, Brazylii, Indii oraz Francji.

Nagrodę dla najlepszego aktora zdobył Timothy Spall za rolę w brytyjskim filmie „The Sixth Commandment”. Najlepszą aktorka okazała się Aokbab-Chutimon występujaca w tajlandzkim „Chuengcharoensukying in Hunger”.

Za film komediowy uhonorowano argentyńską “Daily Dose of Sunshine”, a dokumentalny brytyjski “Otto Baxter: Not a F**ing Horror Story”. Najlepszym serialem dramatycznym uznano franuski “Les Gouttes de Dieu”, a telenowelą hiszpańską „La Promesa”. W kategorii Film telewizyjny/miniserial jurorzy nagrodzili niemiecki „Liebes Kind”.

Niezależnie od tego międzynarodowa nagroda Emmy 2024 za newsy przypadła reportażowi „Inside Gaza: Israel-Hamas at War”, wyprodukowanemu przez brytyjski Channel 4 News. Za bieżące sprawy otrzymał ją też brytyjski program „The Last Hospital: 30 Days in Myanmar”, wyprodukowany przez Sky News.

„Gratulujemy dziennikarzom i zespołom produkcyjnym tych wybitnych reportaży informacyjnych za ich niezwykłą pracę. W burzliwych i pełnych konfliktów czasach wysokiej jakości dziennikarstwo telewizyjne jest ważniejsze niż kiedykolwiek”. — ocenił Bruce L. Paisner, prezes i dyrektor generalny IATAS.

Nowojorska gala miała miejsce po raz 52. Jej gospodarzem był indyjski aktor-komik Vir Das. Celebracja tzw. Primetime Emmy, wyróżniająca amerykańskich twórców i ich dzieła odbyła się we wrześniu.

Pełnometrażowy film dokumentalny „Pianoforte" w reż. Jakuba Piątka i produkcji Macieja Kubickiego, którego bohaterami są wybrani uczestnicy Konkursu Chopinowskiego w Warszawie w 2021 r., zdobył międzynarodową nagrodę Emmy.

– Ogromne gratulacje dla reżysera Jakuba Piątka, producenta Macieja Kubickiego, autora zdjęć Filipa Drożdża, montażystki Uli Klimek-Piątek, realizatorów dźwięku Anny Rok, Michała Fojcika, Joanny Popowicz i wszystkich zaangażowanych w film prezentujący w tak wyjątkowy sposób kulisy Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego imienia Fryderyka Chopina

– napisało MKiDN na platformie X.

„Pianoforte” jest pierwszym polskim filmem dokumentalnym w historii nominowanym do tej prestiżowej nagrody. Do tej pory tylko dwa inne polskie filmy zostały wyróżnione przez Akademię.

Dokument opowiada o zmaganiach kilku pianistów w trakcie Konkursu Chopinowskiego. Po raz pierwszy ekipa filmowa miała nieograniczony dostęp do tego, co dzieje się za kulisami Konkursu Chopinowskiego. Muzyka jest jednak tylko jednym z tematów filmu Jakuba Piątka. Reżyser postanowił skoncentrować się na młodych uczestnikach i uczestniczkach rywalizacji, której stawką jest sława. „Wszyscy mają niepokorne osobowości, marzenia i pasje, ale życie poświęcili graniu. Jedna fałszywa nuta może przekreślić to, na co pracowali przez tyle lat. Jak odnajdują się w tej sytuacji?” – zaznaczono w materiałach prasowych Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina.

– Położyłem nacisk na backstage i sferę prywatną, niedostępną dla widowni Filharmonii. Podobnie jak w klasycznym krótkim dokumencie Kazimierza Karabasza „Muzykanci” z 1960 roku, gdzie najważniejsza jest próba orkiestry złożonej z tramwajarzy a nie sam koncert. To na próbie jesteśmy ludźmi, na scenie stajemy się magicznymi, mitycznymi zwierzętami

– powiedział Piątek. Podczas pracy skupił się na bohaterach i bohaterkach, odwiedzając ich nie tylko w salach prób i towarzysząc im na scenie, ale także w domowym zaciszu oraz w trudnych momentach przeżywania porażki.

„Pianoforte” wyprodukował Maciej Kubicki z Telemark, który odpowiadał także za świetnie przyjęte i nagradzane na międzynarodowych festiwalach dokumenty kreacyjne „Over the Limit” (2017) oraz „Wiatr. Thriller dokumentalny” (2019). Polskimi koproducentami są Narodowy Instytut Fryderyka Chopina (Artur Szklener, Joanna Chorzępa), Mazowiecki i Warszawski Fundusz Filmowy (Anna Spisz) oraz MX35 (Mateusz Wajda, Paweł Ziemilski). Film powstał w koprodukcji także z nadawcami HBO Max (Hanka Kastelicova) i BBC Storyville (Lucie Kon). Film został dofinansowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej.

„Pianoforte” miał swoją premierę podczas festiwalu filmowego Sundance oraz otrzymał Nagrodę Publiczności na polskim festiwalu Millennium Docs Against Gravity.