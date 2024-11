Na słodko, słono, czy jak tam chcecie. Możliwości jest pewnie mniej niż gatunków, bo tych sklasyfikowano około 800. O dynie chodzi. Zarówno te czerwone jak i pomarańczowe, białe czy czarne. Wszystkie dostaniecie w miejscu magicznym – Dyniowym Polu. Kolorów i gatunków jest bez liku, podobnie jak i sposobów przyrządzenia. Dwa z nich znajdziecie poniżej a my przypominamy: produkt lokalny to zdrowie, sprawdzony sprzedawca i niezapomniane smaki.

Audycja współfinansowana ze środków Lubuskiego Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze

PRZEPIS:

Zupa krem z dyni

SKŁADNIKI

1 mała dynia Hokkaido (wielkości główki od kapusty)

1 litr rosołu

1/2 l mleka kokosowego

1 szklanka śmietany kremówki (słodkiej)

Pieprz kajeński – szczypta

Imbir mielony – dwie szczypty

Cynamon – pół małej łyżeczki

Goździk – szczypta

Anyż – dwie gwiazdki lub mielony do smaku.

Dynie oczyszczamy z gniazd nasiennych, kroimy w centymetrowe pasy i wkładamy do garnka. Zalewamy rosołem lub wodą z dodatkiem kostki rosołowej albo bulionu tak by płyn przykrył dynię. Dodajemy przypraw i gotujemy do miękkości. Następnie dodajemy łyżkę miodu, olej kokosowy śmietanę. Całość miksujemy (można z przyprawami) i zagotowujemy. Można podawać z pestkami z dyni, słonecznika lub groszkiem ptysiowym.

Racuchy z dynią w sosie karmelowo-jabłkowym

Ciasto na racuchy:

SKŁADNIKI

200 g obranej dyni

1 i 1/2 szklanki maki pszennej (ok. 240 g)

1 jajko

1 szklanka ciepłego mleka

30 g świeżych drożdży lub 7 g suchych

2 łyżki cukru

szczypta soli

olej do smażenia

Do miski wlewamy mleko z łyżką cukru i kruszymy do tego drożdże. Odstawiamy aż zaczną pracować. Wsypujemy mąkę, dodajemy jajko i szczyptę soli. Całość mieszamy, przykrywamy ściereczką i odstawiamy w ciepłe miejsce na minimum 20 minut. Dynię obieramy ze skóry i czyścimy z gniazd nasiennych. Następnie ścieramy na grubych oczkach. Do wyrośniętego ciasta delikatnie dodajemy dynię. Nabieramy łyżką i kładziemy na rozgrzaną patelnię z tłuszczem.

SOS:

200 g cukru

75 ml wody

80 g masła

cynamon do smaku

Cukier smażymy na suchej patelni. Dodajemy wodę i rozpuszczamy w niej karmel, dodajemy cynamonu i ściągamy z palnika. Do gorącej masy wkładamy masło i mieszamy do rozpuszczenia. Dwa jabłka kroimy w centymetrową kostkę, dodajemy do karmelu i już nie gotujemy żeby jabłka były chrupiące. Tak przygotowanym sosem polewamy racuchy.

SMACZNEGO!