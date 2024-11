Pierwsza część cyklu dokumentalnego o historii i przesłaniu zawartym we wschowskiej kapsule czasu.

Ubiegłoroczne odkrycie na wieży kościoła farnego pw. Św. Jerzego we Wschowie jest z całą pewnością unikalne, dla historyków wręcz sensacyjne. Kapsuła sprzed blisko 300 lat to bardzo rzadkie znalezisko. Jego wartość podkreśla bardzo dobry stan zachowania oraz kompletność. Najwcześniejszą część kapsuły uzupełnianej na przestrzeni wieków aż trzykrotnie, stanowi szkatuła z 1726 r. Kolejne paczki pochodzą z lat 1786, 1884 i 1914. Druga mniejsza zawiera monety zawinięte w gazety w dwóch odrębnych paczkach. Ogółem odkrytych zostało ok. 50 stron dokumentów oraz numizmaty i relikwie.

31 stycznia tego roku została oficjalnie przekazana do Muzeum Ziemi Wschowskiej. Po dokładnym zbadaniu okazało się, że najcenniejsze są teksty, które przed wiekami kierowali do potomnych ówcześni mieszkańcy zmieniającego się na przestrzeni czasu i tle europejskiej historii miasta i okolic.

Wschowa znajdowała się na pograniczu Wielkopolski i Śląska. Była częścią Księstwa Głogowskiego, miastem królów polskich, częścią Wielkiego Księstwa Warszawskiego, Poznańskiego, Prus, Rzeszy Niemieckiej by w końcu powrócić do Polski. I choć dziś jej znaczenie geopolityczne zmalało, pozostała historia niezwykłego miejsca w którym Niemcy, Polacy, Żydzi i obywatele wszelkiego innego pochodzenia, różnych wyznań, szukali swojego miejsca na ziemi, przekazując następcom niezwykłe przesłanie:

Fragment tekstu z drugiej wyjętej ze szkatuły paczki (AD 1786) – przetłumaczony z języka niemieckiego na polski:

…wielce szanowni i drodzy Następcy, którzy przy okazji następnego zdjęcia kuli z wieży (Bóg wie, kiedy to nastąpi) weźmiecie do rąk i przeczytacie umieszczone w niej pisma – zarówno niniejsze, jak i te z wcześniejszych lat – wspomnijcie ciepło o nas, którzy dzisiaj ze wzruszeniem i radością w sercach jesteśmy świadkami pomyślnie wykonywanych robót na tej wieży oraz osadzenia kuli. Czytając niniejsze pismo nie zastaniecie już wśród żywych nikogo z nas, którzy teraz przebywamy w mieście. Lecz niech myśl o tym nie zmąci Waszej radości, bo taki jest dług grzechu, który wszyscy musimy spłacić. Również Wy (daj Boże, po długich latach zdrowego i szczęsnego życia) podążycie za nami, stąd nasze życzenie, abyśmy wówczas zobaczyli się wszyscy razem w szczęśliwej jedności – tak nam wszystkim dopomóż Bóg. Amen.

W cyklu dokumentalnym głos zabiorą:

Elżbieta Górowska- st. Inspektor w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Zielonej Górze

Damian Małecki – dyrektor Muzeum Ziemi Wschowskiej

Przemysław Wojciech – kustosz, kierownik merytoryczny Muzeum Ziemi Wschowskiej

Marta Małkus- historyk sztuki, przedstawicielka rady parafialnej Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika we Wschowie

Ks. Kanonik Dariusz Ludwikowski- proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika we Wschowie

Zdzisław Koczarski z Uniwersytetu Jagiellońskiego dokonał tłumaczenia łacińskiego listu pochodzącego z pierwszej szkatuły będącego kościelnym wstępem do właściwego tekstu, pozostałe teksty z języka niemieckiego na polski zawarte w poszczególnych paczkach przetłumaczył Michał Antkowiak. Za zgodą Muzeum Ziemi Wschowskiej obszerne fragmenty zostały wykorzystane w cyklu.

Droga część cyklu pt. ”Przesłanie”- 1.12.2024 /niedziela/ po 9.00.

Fotografie z otwarcia kapsuły- Elżbieta Górowska, podczas nagrań- Cezary Galek.