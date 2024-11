„Stan nieważności” to poruszająca, szczera opowieść o dysfunkcyjnych relacjach, walce o miłość i akceptację, oraz próbach odnalezienia się w świecie zdominowanym przez powierzchowne wartości. Książka skłoniła mnie do refleksji nad tym, jak możemy działać, by pomóc tym, którzy w ciszy wołają o wsparcie.

20.30 Rozmowa z autorką

Wydawnictwo Prószyński i S-ka