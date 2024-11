Ośmiu nielegalnych migrantów z Afganistanu i Syrii wpadło w ręce funkcjonariuszy SG podczas kontroli drogowej aut osobowych w pobliżu granicznego Gubina. Wraz z nimi zatrzymano Białorusina i Ukraińca – poinformował w poniedziałek (18 listopada) rzecznik Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej por. SG Paweł Biskupik.

– Białorusin i Ukrainiec usłyszeli zarzut udzielenia pomocy nielegalnym migrantom w usiłowaniu przekroczenia wbrew przepisom polsko-niemieckiej granicy. Obaj przyznali się i dobrowolnie poddali karze po 10 miesięcy więzienia w zawieszeniu

– powiedział rzecznik.

Dodał, że mężczyźni otrzymali decyzje zobowiązujące ich do natychmiastowego powrotu do swojego kraju, a ponadto pięcioletni zakaz wjazdu do państw strefy Schengen. Obaj niebawem zostaną pod konwojem wydaleni z Polski.

Białorusina i Ukraińca zatrzymali przed weekendem strażnicy graniczni z placówki w Zielonej Górze-Babimoście podczas kontroli drogowych. Pierwszy z nich wiózł autem osobowym czterech Afgańczyków, a drugi czterech Syryjczyków. Oba pojazdy zmierzały w kierunku granicy.

Afgańczycy i Syryjczycy nie mieli żadnych dokumentów uprawniających ich do legalnego pobytu w Polsce. Wszczęto wobec nich postępowania w sprawie zobowiązania ich do wyjazdu z naszego kraju. Do czasu ich zakończenia zostali objęci dozorem Straży Granicznej.