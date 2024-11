Jednym z najpopularniejszych napojów w sezonie jesienno-zimowym jest zdecydowanie Pumpkin Spice Latte – kremowa kawa z nutą dyni i przypraw korzennych, które przywołują na myśl najlepsze jesienne wspomnienia. Jeśli jesteś fanem tej sezonowej kawy, to z pewnością zainteresuje Cię przepis na Pumpkin Spice Latte od marki Jura, która słynie z nowoczesnych i eleganckich ekspresów do kawy. Dzięki zaawansowanemu modelowi Jura Z10 przygotowanie tej aromatycznej kawy w domu będzie nie tylko proste, ale też niezwykle satysfakcjonujące. Zobaczcie sami!

Źródło: Freepik.com

Czym jest Pumpkin Spice Latte i dlaczego wszyscy ją uwielbiają?

Pumpkin Spice Latte to napój, który zdobył ogromną popularność na całym świecie, szczególnie w okresie jesiennym. Na pierwszy rzut oka to klasyczna kawa Latte, jednak dodatek dyni oraz aromatycznych przypraw, takich jak cynamon, gałka muszkatołowa, i goździki, nadaje jej niepowtarzalny smak. To właśnie te przyprawy sprawiają, że Pumpkin Spice Latte jest napojem, który otula nas swoim ciepłem, idealnie komponując się z chłodniejszą aurą jesieni. Dla wielu osób to prawdziwy symbol tego sezonu – pierwszy łyk Pumpkin Spice Latte często oznacza rozpoczęcie sezonu na ciepłe swetry, koce i długie wieczory spędzane przy świecach.

Marka Jura postanowiła w pełni wykorzystać potencjał tej kawowej mody, oferując profesjonalne ekspresy, które umożliwiają przygotowanie idealnego Pumpkin Spice Latte w zaciszu własnego domu. Dzięki modelowi Jura Z10 nie musisz wychodzić do kawiarni, by delektować się bogactwem jesiennych smaków – wystarczy kilka składników i zaawansowana technologia, by stworzyć w domu kawowe arcydzieło.

Źródło: Freepik.com

Przepis na jesienne Pumpkin Spice Latte z ekspresem Jura

Przygotowanie idealnej Pumpkin Spice Latte w domowym zaciszu jest teraz łatwiejsze niż kiedykolwiek, dzięki wsparciu ekspresu Jura Z10. Marka Jura proponuje przepis, który pozwala stworzyć aromatyczny i kremowy napój z nutą dyni i przypraw korzennych, doskonały na chłodne, jesienne dni.

Składniki (na 1 osobę):

1 szczypta przyprawy do piernika – nada napojowi wyjątkowy aromat korzennych przypraw.

– nada napojowi wyjątkowy aromat korzennych przypraw. 15 ml syropu aromatycznego Pumpkin Spice – możesz dostosować ilość, by zmienić poziom słodkości według własnych preferencji.

– możesz dostosować ilość, by zmienić poziom słodkości według własnych preferencji. Latte Macchiato – przygotowane z pianką mleczną spienianą przez 13 sekund, następnie 20 sekund przerwy i 45 ml kawy.

Przygotowanie:

Przygotowanie szklanki – wybierz małą szklankę do Latte Macchiato i dodaj do niej szczyptę przyprawy do piernika oraz 15 ml syropu Pumpkin Spice. Możesz użyć więcej lub mniej syropu, aby uzyskać preferowaną słodkość. Parzenie kawy – ustaw szklankę pod dyszą do spieniania mleka w ekspresie Jura Z10. Ekspres automatycznie spieni mleko, tworząc idealnie kremową piankę, a po krótkiej przerwie doda porcję aromatycznego Espresso, tworząc warstwowe Latte Macchiato. Personalizacja smaku – jeśli chcesz, by napój był słodszy lub bardziej wyrazisty, możesz dodać więcej syropu Pumpkin Spice lub dodatkową szczyptę przyprawy do piernika.

Pumpkin Spice Latte przyrządzona w ekspresie Jura Z10 to doskonałe połączenie kremowej tekstury mleka, intensywności Espresso i korzennych nut przypraw. Ten przepis pozwala cieszyć się ulubioną kawą w jesiennym wydaniu bez wychodzenia z domu.

Źródło: Decofire.pl

Jakie przyprawy korzenne warto mieć w kuchni jesienią?

Jeśli jesteś miłośnikiem smaków korzennych i planujesz więcej jesiennych eksperymentów w kuchni, warto zaopatrzyć się w przyprawy, które wzbogacą smak nie tylko Pumpkin Spice Latte, ale także innych sezonowych przysmaków. Cynamon, goździki, gałka muszkatołowa, imbir i ziele angielskie to przyprawy, które tworzą bazę dla większości korzennych mieszanek, wykorzystywanych w kawach, herbatach, wypiekach i deserach. Każda z tych przypraw wnosi do potraw coś unikalnego:

cynamon – nadaje słodycz i lekki aromat, idealny do ciast i napojów;

– nadaje słodycz i lekki aromat, idealny do ciast i napojów; goździki – mają intensywny, korzenny zapach, który sprawia, że wypieki nabierają głębi;

– mają intensywny, korzenny zapach, który sprawia, że wypieki nabierają głębi; gałka muszkatołowa – jest delikatnie słodka, z nutą pieprzową, doskonale komponująca się z dynią i orzechami;

– jest delikatnie słodka, z nutą pieprzową, doskonale komponująca się z dynią i orzechami; imbir – dodaje ostrości, która przełamuje słodkość, świetnie sprawdzając się w herbatkach rozgrzewających i ciasteczkach;

– dodaje ostrości, która przełamuje słodkość, świetnie sprawdzając się w herbatkach rozgrzewających i ciasteczkach; ziele angielskie – często używane jako przyprawa do piernika, nadaje potrawom złożony, lekko pikantny smak.

Dzięki tym przyprawom możesz stworzyć wyjątkowe napoje, takie jak domowe Pumpkin Spice Latte, ale też klasyczne jesienne ciasta, pierniki czy ciasteczka, które będą roztaczać intensywny, jesienny zapach w całym domu. Z ich pomocą każdy łyk kawy lub herbaty będzie miał swój wyjątkowy, niepowtarzalny charakter. Zachęcamy do eksperymentowania w kuchni z korzennymi mieszankami – dzięki nim każda filiżanka napoju stanie się kulinarnym rytuałem i doskonałym sposobem na celebrację jesieni.

Źródło: Freepik.com

Ekspres Jura Z10 – technologiczne cudo w Twojej kuchni

Jeśli mówimy o doskonałym Pumpkin Spice Latte, to warto wspomnieć o ekspresie, który sprawi, że przygotowanie tego napoju będzie czystą przyjemnością. Jura Z10 to jeden z najnowocześniejszych modeli tej marki, który zdobył uznanie wśród miłośników kawy na całym świecie.

Najważniejsze funkcje ekspresu Jura Z10:

Technologia Ekstrakcji Pulsacyjnej (P.E.P.®) – zapewnia optymalny czas parzenia, co pozwala na wydobycie pełnego aromatu Espresso. Dzięki temu każda kawa, niezależnie od rodzaju, jest niezwykle aromatyczna i intensywna.

– zapewnia optymalny czas parzenia, co pozwala na wydobycie pełnego aromatu Espresso. Dzięki temu każda kawa, niezależnie od rodzaju, jest niezwykle aromatyczna i intensywna. Inteligentny system rozpoznawania kawy – ekspres automatycznie dostosowuje parametry parzenia w zależności od wybranego rodzaju napoju.

– ekspres automatycznie dostosowuje parametry parzenia w zależności od wybranego rodzaju napoju. Spienianie mleka na poziomie profesjonalnym – Jura Z10 oferuje szerokie możliwości spienienia mleka i czyszczenia systemu mlecznego, co jest kluczowe w przygotowaniu idealnego Pumpkin Spice Latte.

– Jura Z10 oferuje szerokie możliwości spienienia mleka i czyszczenia systemu mlecznego, co jest kluczowe w przygotowaniu idealnego Pumpkin Spice Latte. Opcja Cold Brew – unikalna funkcja, która pozwala na przygotowanie kawy na zimno, idealnej na ciepłe dni lub do eksperymentów z zimowymi wariantami napojów kawowych.

– unikalna funkcja, która pozwala na przygotowanie kawy na zimno, idealnej na ciepłe dni lub do eksperymentów z zimowymi wariantami napojów kawowych. Intuicyjny wyświetlacz dotykowy – ułatwia wybór kawy oraz dostosowanie ustawień, dzięki czemu proces parzenia jest maksymalnie prosty i przyjemny.

Ekspres Jura Z10 łączy w sobie nowoczesny design z zaawansowaną technologią, co czyni go idealnym dodatkiem do każdej kuchni. Jest to urządzenie, które nie tylko doskonale parzy kawę, ale też prezentuje się elegancko, dodając wnętrzu nowoczesnego charakteru.

Poznaj ekspres Jura Z10: https://decofire.pl/ekspres-do-kawy-jura-z10-aluminim-dark-inox-ea-15368

Źródło: Decofire.pl

Chcesz wiedzieć, jak działa ekspres do kawy Jura Z10? Obejrzyj film przygotowany przez specjalistkę Decofire.pl: