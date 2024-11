Prezydent elekt Donald Trump nominował znanego z antyszczepionkowych poglądów Roberta F. Kennedy’ego jr. na szefa resortu zdrowia. Bratanek 35. prezydenta USA Johna F. Kennedy’ego zapowiadał, że „oczyści korupcję” i wprowadzi głębokie zmiany w systemie dopuszczania leków i szczepionek.

– Przez zbyt długi czas Amerykanie byli miażdżeni przez przemysłowy kompleks spożywczy i firmy farmaceutyczne, które dopuszczały się oszustw i dezinformacji, jeśli chodzi o zdrowie publiczne

– napisał Donald Trump na platformie X, ogłaszając nominację dla Kennedy’ego.

Zapewnił, że pod jego wodzą, resort zdrowia „zapewni, że wszyscy będą chronieni przed szkodliwymi chemikaliami, zanieczyszczeniami, pestycydami, produktami farmaceutycznymi i dodatkami do żywności, które przyczyniły się do przytłaczającego kryzysu zdrowotnego w tym kraju”.

Kennedy to syn Roberta Kennedy’ego, zamordowanego prokuratora generalnego i brata prezydenta Johna F. Kennedy’ego. Jest byłym Demokratą, który najpierw starał się kandydować w prawyborach Demokratów, potem startował w wyborach na prezydenta jako kandydat niezależny, lecz później udzielił poparcia Trumpowi. To prawnik znany z działalności dotyczącej ochrony środowiska i zdrowia, który słynie ze sceptycyzmu wobec szczepionek (twierdził, że powodują one autyzm). Trump od początku zapowiadał, że powierzy mu w swoim gabinecie rolę, „uczynienia Ameryki znowu zdrowej”.

On sam zapowiadał, że choć nie zamierza zakazywać szczepionek, to „chce dać ludziom wybór”. W jednym z wpisów na portalu X obiecywał, że dokona głębokich zmian w Agencji Żywności i Leków (FDA), którą oskarżał o prowadzenie „wojny przeciwko zdrowiu”.

– Wchodzi w to agresywne tłumienie substancji psychodelicznych, peptydów, komórek macierzystych, surowego mleka, terapii hiperbarycznych, związków chelatujących, iwermektyny, hydroksychlorochiny, witamin, czystej żywności, światła słonecznego, ćwiczeń, nutraceutyków i wszystkiego innego, co poprawia zdrowie ludzi i nie może zostać opatentowane przez firmy farmaceutyczne

– pisał, grożąc urzędnikom FDA, by pakowali walizki.

Zapowiadał również, że będzie dążył do zakończenia fluoryzacji wody w amerykańskich kranach, twierdząc że obecny w wodzie pitnej fluor jest szkodliwy dla dzieci.

Jak zauważa „Washington Post”, ze względu na kontrowersyjne poglądy i burzliwą przeszłość (w tym oskarżenia o molestowanie seksualne) Kennedy może mieć trudną drogę do zatwierdzenia swojej nominacji przez Senat. Mimo że wybór Kennedy’ego był spodziewany, jest to już kolejna kontrowersyjna nominacja Trumpa. Wcześniej wybrał on znaną z prorosyjskich poglądów Tulsi Gabbard na dyrektorkę Wywiadu Narodowego, a oskarżanego o seks z nieletnimi kongresmena Matta Gaetza na prokuratora generalnego. Szefem Pentagonu ma zostać natomiast prezenter telewizji Fox News i weteran piechoty Gwardii Narodowej Pete Hegseth.