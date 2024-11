Polska nie tylko ze względu na geografię, ale ze względu na wielki wysiłek – jeśli chodzi o uzbrojenie polskiej armii, wydatki na obronność – staje się fundamentem polityki NATO i obecności NATO w tym jakże krytycznym miejscu i w tym krytycznym czasie – powiedział w środę (13 listopada) premier Donald Tusk.

Po spotkaniu z szefem NATO Markiem Rutte premier Donald Tusk przekonywał, że obaj w identyczny sposób postrzegają sytuację na świecie i w regionie. Nasz kraj staje się fundamentem polityki Sojuszu – mówił Tusk. Rutte dziękował Polsce za wkład w działanie NATO, chwaląc m.in. duże wydatki na obronność.

Środowa (13 listopada) wizyta Ruttego w Warszawie była pierwszą, od kiedy ten został sekretarzem generalnym NATO. Holender objął to stanowisko na początku października; wcześniej, od 2014 r., szefem Sojuszu był Jens Stoltenberg.

Po zakończeniu dwustronnego spotkania z szefem NATO Tusk przekonywał, że on i Rutte mają „identyczne poglądy na sytuację na świecie, w regionie” oraz „na tej płonącej granicy” (chodzi o granicę polsko-białoruską będącą jednocześnie zewnętrzną granicą Unii Europejskiej). Jak dodał, z wielką satysfakcją przyjął słowa świadczące o zrozumieniu „polskich obaw” i „polskich potrzeb”.

– Cieszę się, że na początku swojej misji (Rutte) też to potwierdza, że Polska nie tylko ze względu na geografię, ale ze względu na wielki wysiłek – jeśli chodzi o uzbrojenie polskiej armii, wydatki na obronność – (…) staje się fundamentem polityki NATO

– mówił Tusk.

Jak powiedział, zaprezentował Ruttemu działania służące umocnieniu granicy we współpracy z krajami bałtyckimi i Finlandią w ramach Tarczy Wschód.

– Potwierdziłem, że Polska dalej będzie inwestowała i pieniądze, i swoje wysiłki, żeby ta granica była granicą nieprzekraczalną dla ewentualnych agresorów czy napastników

– zaznaczył premier.

Zdaniem Tuska z sekretarzem generalnym NATO łączy go podobne podejście do sytuacji w Ukrainie oraz współpracy transatlantyckiej. Jak wskazywał, w tej pierwszej kwestii wszystkim przywódcom europejskim powinna przyświecać zasada „nic o Ukrainie bez Ukrainy”, zgodnie z którą żadne rozstrzygnięcia dotyczące przyszłości tego kraju nie zapadną bez konsultacji z Kijowem.

– O tym będę rozmawiał także w najbliższych dniach i tygodniach z przywódcami naszych krajów partnerskich

– zapowiedział polski premier.

Odnosząc się do relacji z USA, Tusk wspomniał, że już w przeszłości, kiedy Rutte był premierem Holandii, łączyło ich „absolutne przekonanie”, że dobre relacje z USA to „fundament naszego bezpieczeństwa i naszego rozwoju”.

– Dzisiaj trzeba zrobić wszystko i żadne zewnętrzne zdarzenia nie powinny temu przeszkodzić, aby wzmocnić współpracę transatlantycką na rzecz bezpieczeństwa. Możesz tu liczyć na Polskę i na polski rząd, że będziemy tutaj konsekwentni

– zwrócił się do szefa NATO.

Tusk zapewnił, że Polska będzie „solidnym i bardzo konsekwentnym partnerem” w kwestii bezpieczeństwa.

– Będziemy pracować każdego dnia, aby Europa i Polska były bezpieczniejsze w tym bardzo trudnym czasie

– zaznaczył.

Sekretarz generalny NATO chwalił wkład Polski w działanie Sojuszu, przypominając, że nasz kraj daje przykład w kwestii wydatków na obronność, udziela ogromnej pomocy Ukrainie oraz rozbudowuje swoje Siły Zbrojne.

– Jesteście obecni na Łotwie i w Rumunii, uczestniczycie w misjach w Kosowie i w Iraku

– wymieniał Rutte.

Przypomniał również, że w naszym kraju stacjonuje wielonarodowa Batalionowa Grupa Bojowa NATO.

Rutte nawiązał też do działań Rosji i jej sojuszników. Jak podkreślał, w „wysiłku wojennym” udział biorą również Chiny i Iran, co sprawia, że cały region Indo-Pacyfiku de facto staje się teatrem wojny. W związku z czym – jak dodał – cieszy go, że Polska wyraża gotowość do wzmacniania i budowania więzi z tym regionem.

– Wiemy, że żołnierze północnokoreańscy trafili do Rosji i wiemy też, że nie jest to za darmo. Władimir Putin z Moskwy płaci za to, płaci nie tylko pieniędzmi, ale również technologią rakietową dostarczaną Korei Północnej, co stanowi zagrożenie nie tylko dla nas, ale również dla Korei Południowej, dla Japonii i dla Stanów Zjednoczonych

– mówił.

Szef NATO zaznaczył, że Zachód musi wzmocnić swoje zdolności do obrony.

– To się (…) już dzieje po stronie naszych przeciwników. Tak jest w Chinach, tak jest w Rosji. I musimy robić to samo – ciąć całą biurokrację i wdrażać nowe rozwiązania

– podkreślił Rutte.