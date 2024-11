Jakie są symptomy cukrzycy? Jak prawidłowo mierzyć poziom cukru? Jak zapobiegać powikłaniom? Na te i wiele innych pytań można będzie uzyskać dziś odpowiedź podczas spotkania z ekspertami.

Lubuski oddział Narodowego Funduszu Zdrowia zaprasza do swojej siedziby w Zielonej Górze od godziny 11.00 – 13.00.

W tym tygodniu przypada Światowy Dzień Walki z Cukrzycą. W Polsce choruje na nią ok. 3 mln osób, a przewiduje się, że do 2030 roku co dziesiąty Polak będzie zmagał się z tą chorobą.

Jak mówi Joanna Branicka, rzeczniczka lubuskiego oddziału NFZ, dzisiejsze spotkanie w Zielonej Górze to dawka konkretnej, przydatnej wiedzy.

Obecnie diagnozuje się cztery typy cukrzycy. Najczęstszą jest cukrzyca typu 2, która wynika między innymi z prowadzonego stylu życia. Dzisiejsze spotkanie w siedzibie NFZ jest bezpłatne.