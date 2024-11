Jeśli nagle zachorujesz lub stan zdrowia nagle się pogorszy, możesz udać się po pomoc do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Przypomina Narodowy Fundusz Zdrowia. Chodzi o nagłe zachorowania lub zdarzenia losowe. I co ważne, nie obowiązuje rejonizacja, co oznacza, że z pomocy możemy skorzystać w dowolnym miejscu w Polsce.

– W czasie świątecznym nie funkcjonują przychodnie – przypomina rzeczniczka NFZ, Joanna Branicka.

– Mieszkańcy spoza regionu również mogą liczyć na pomoc – zaznacza Joanna Branicka.

Informacje dotyczące punktów pomocy możemy znaleźć na infolinii pod numerem 800 190 590. Są one dostępne także na stronie internetowej.

Więcej informacji na temat pierwszej pomocy można znaleźć na stronie Lubuskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia w zakładce pacjent „Gdzie na ratunek”.

News: Amelia Konrad