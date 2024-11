Trener reprezentacji Polski Michał Probierz zapewnił przed meczami z Portugalią i Szkocją w Lidze Narodów, że jego piłkarze postarają się jak najlepiej zaprezentować pod nieobecność kontuzjowanego Roberta Lewandowskiego. „Zrobimy wszystko, żeby go zastąpić” – zapowiedział.

Podopieczni Probierza zagrają z Portugalczykami w Porto 15 listopada, natomiast trzy dni później – na zakończenie zmagań w grupie – podejmą Szkotów w Warszawie.

W poniedziałek (11 listopada) w Porto zaczęło się zgrupowanie reprezentacji, ale bez Lewandowskiego. PZPN już w południe poinformował, że 36-letni kapitan kadry nie przyjedzie, ponieważ doznał kontuzji pleców w ligowym spotkaniu z Realem Sociedad w San Sebastian (0:1). Uraz wykluczy go z gry na około dziesięć dni.

– powiedział Probierz podczas poniedziałkowej konferencji prasowej w Porto.

– Nie ma co ukrywać, że Robert jest zawodnikiem, którego każdy chce. Zdajemy sobie sprawę, w jakiej sytuacji jesteśmy. Zrobimy wszystko, żeby go zastąpić

– dodał.

W poniedziałkowym treningu w Porto ma uczestniczyć tylko pięciu piłkarzy (którzy w miniony weekend grali krócej lub wcale) – Dominik Marczuk, Jakub Moder, Kacper Urbański, Karol Świderski i Jakub Kamiński.

– To trochę inne zgrupowanie, bo wielu zawodników rozegrało w ostatnim czasie sporo meczów. Bardzo duża grupa – jeszcze w niedzielę. Dlatego, w przeciwieństwie do poprzednich zgrupowań, praktycznie nie trenujemy pierwszego dnia. W zajęciach weźmie udział tylko pięciu piłkarzy. Chcemy dobrze zregenerować zawodników i jak najlepiej przygotować ich fizycznie

– wytłumaczył selekcjoner.

– dodał.

Probierz bronił swojej decyzji o powołaniu prawie 30 piłkarzy na zgrupowanie (w niedzielę dodatkowo sięgnął po Michaela Ameyawa).

– zaznaczył selekcjoner.

W październikowych spotkaniach Ligi Narodów w Warszawie dał szansę dwóm bramkarzom. Z Portugalią (1:3) bronił Łukasz Skorupski, a z Chorwacją (3:3) – Marcin Bułka. Kto teraz otrzyma szansę?

– zapowiedział Probierz.

Po raz kolejny zwrócił uwagę na to, że należy dokonywać zmiany pokoleniowej w reprezentacji.

– stwierdził.

Jednocześnie podkreślił, że warto, aby piłkarze np. z reprezentacji do lat 21, którzy nie grają w klubach zagranicznych, wracali do Polski i tutaj odbudowali swoją pozycję.

– Pokazał to Max Oyedele (od tego sezonu piłkarz Legii Warszawa – PAP). Jest to jakaś droga, że jeżeli nie masz możliwości grania w zagranicznym klubie, to wróć do Polski i być może tu się odbudujesz. Może z kadry gdzieś się dostaniesz. Nasza reprezentacja też może w dużym stopniu pomóc zawodnikom. Przykład Jakuba Modera pokazuje, że po powrocie z ostatniego zgrupowania do Brightonu zaczął grać w swoim klubie