Minęło właśnie 10 lat od oddania do użytku przejścia granicznego Żytowań – Coschen. Most nad Nysą Łużycką przywrócił komunikację w miejscu zniszczonego w 1945 roku, drewnianego mostu. To pierwsza na zachodniej granicy inwestycja mostowa, którą współfinansowały samorządy różnych państw.

– Przypomnijmy, że na budowę tej przeprawy czekano bardzo długo. W kolejnych latach brakowało chęci, możliwości administracyjnych, potem pieniędzy, aż wreszcie się udało – mówi Anna Januszkiewicz, starosta krośnieńska.

Most łączący Żytowań i Coschen ma 101 metrów długości. Jest to konstrukcja stalowo-betonowa i po 10 latach znajduje się w znakomitej kondycji. Mogą z mostu korzystać piesi, rowerzyści i samochody o ciężarze do 7,5 tony.