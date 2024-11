Lewica proponuje zniesienie kary trzech lat więzienia za przeprowadzenie zabiegu przerwania ciąży za zgodą kobiety.

To było drugie podejście Sejmu do uchwalenia przepisów częściowo depenalizujących pomocnictwo w aborcji. W lipcu Sejm odrzucił projekt ustawy. Wtedy przeciwko niemu zagłosowali posłowie Prawa i Sprawiedliwości, Konfederacji i większość Polskiego Stronnictwa Ludowego.

232 posłów zagłosowało przeciw odrzuceniu projektu nowelizacji dotyczącej aborcji w pierwszym czytaniu. Oznacza to, że Sejm zgodnie, z propozycją zaopiniowaną przez prezydium, kieruje projekt ustawy do rozpatrzenia do Komisji Nadzwyczajnej ds. projektów ustaw dotyczących prawa do przerywania ciąży.

Za przyjęciem wniosku o odrzucenie projektu było 216 posłów, 4 osoby wstrzymały się od głosu.