Od lipca obowiązuje nowa organizacja ruchu w Słubicach, która miała przyczynić się do zmniejszenia korków samochodów w mieście. Władze zapowiadały, że zmiana ma charakter pilotażowy i organizacja ruchu będzie się zmieniać.

– Dziś właśnie powracamy do wcześniejszego rozwiązania, bo propozycja policji się nie sprawdziła – mówi Tomasz Stefański, zastępca burmistrza Słubic.

Tymczasem we wtorek władze Słubic wysłały do ministra spraw wewnętrznych RFN przypomnienie, które zwraca uwagę na poczynione w październiku ustalenia mające rozwiązać problem kontroli granicznych na autostradzie. To one głównie są przyczyną korków w Słubicach. Niestety, ustalenia nie są jeszcze realizowane.