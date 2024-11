„Weekend z Niepodległą” w Filharmonii Zielonogórskiej odbędzie się w dniach 8-11 listopada. W programie znajda się utwory polskich kompozytorów. „Muzyka jest jednym z najpiękniejszych języków, którym opowiadamy naszą historię” – powiedział marszałek lubuski Marcin Jabłoński.

Od 8 do 11 listopada w Filharmonii Zielonogórskiej usłyszymy utwory polskich kompozytorów w wykonaniu orkiestry symfonicznej, orkiestry smyczkowej, kwintetu instrumentów dętych oraz śpiewaków, w tym również chóru Filharmonii Zielonogórskiej.

– powiedział marszałek Jabłoński, który jest patronem honorowy wydarzeniem.

– W utworach, które w Filharmonii Zielonogórskiej wykonają soliści, muzycy orkiestry symfonicznej, chór i zespoły, odnajdziemy zarówno melancholię minionych czasów, jak i entuzjazm odradzającej się niepodległości. Dzięki temu cykl koncertów to nie tylko okazja do wspólnego świętowania historii, ale też do głębszej refleksji nad korzeniami, które łączą nas z przeszłością