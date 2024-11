43,6 proc. badanych uważa, że zwycięstwo Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich w USA mogłoby negatywnie wpłynąć na bezpieczeństwo Polski – wynika z sondażu przeprowadzonego przez SW Research dla „Rzeczpospolitej”. Największe obawy mają osoby powyżej 50 roku życia.

W sondażu przeprowadzonym przez SW Research dla „Rzeczpospolitej” zadano pytanie „Jak zwycięstwo Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich w USA wpłynęłoby Pani/Pana zdaniem na bezpieczeństwo Polski?”.

Zgodnie z wynikami ankiety, opublikownymi w niedzielę, 43,6 proc. badanych uważa, że bezpieczeństwo Polski zmniejszyłoby się w przypadku zwycięstwa Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich, a 19,8 proc. badanych oceniło, że bezpieczeństwo Polski zwiększyłoby się w przypadku wygranej Trumpa.

Z sondażu wynika, że 18 proc. ankietowanych uważa, że zwycięstwo Trumpa nie miałoby wpływu na bezpieczeństwo Polski, a 18,6 proc. respondentów nie ma wyrobionego zdania w tej sprawie.

– Odsetek osób, zdaniem których objęcie prezydentury przez Donalda Trumpa negatywnie wpłynie na poziom polskiego bezpieczeństwa rośnie wraz z wiekiem (33 proc. – osoby do 24 roku życia, 48 proc. – osoby powyżej 50 roku życia). Zdanie takie podziela co druga osoba posiadająca wyższe wykształcenie i blisko połowa badanych (48 proc.) o dochodach wynoszących od 5001 zł do 7000 zł netto. Biorąc pod uwagę wielkość miejsca zamieszkania wygraną Donalda Trumpa ze zmniejszeniem polskiego bezpieczeństwa najczęściej łączą osoby z miast liczących od 200 tys. do 499 tys. mieszkańców (54 proc.)