W Żaganiu ruszyły wybory do Młodzieżowej Rady Miasta. Zgłoszeń kandydatów można dokonać w nieprzekraczalnym terminie do 7 listopada. Urząd zachęca młodych ludzi do współtworzenia przestrzeni i wydarzeń dla uczniów.

Aby zostać członkiem organu doradczego burmistrza należy złożyć wypełnione dokumenty do magistratu do przyszłego czwartku. – Oczywiście jest jeszcze kilka innych wymogów, które należy spełnić. To między lista poparcia co najmniej trzydziestu osób – mówi opiekunka Młodzieżowej Rady Miasta Marta Nadrzycka-Soczek:

– Jeśli chcemy, aby w mieście działo się coś, co nas interesuje trzeba wziąć sprawy w swoje ręce. Poszukujemy energicznych i pełnych pomysłu osób. Niech Żagań będzie miastem dla młodych – zaznacza Mariusz Sul, który przewodniczy radzie:

Dodajmy, że wybory zaplanowano na 21 listopada.