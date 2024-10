W śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości zatrzymano we wtorek (29 października) pięć osób. We wtorek i środę usłyszą one zarzuty i zostaną przesłuchane w charakterze podejrzanych – poinformował PAP rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak.

Jak zaznaczył prok. Nowak, zatrzymania nastąpiły na polecenie prokuratora z Zespołu Śledczego nr 2, który w PK zajmuje się sprawą tego Funduszu.

– Wśród zatrzymanych jest prezes stowarzyszenia +Fidei Defensor+ Adam S. oraz były prezes stowarzyszenia „Przyjaciół Zdrowia” Mateusz W.

– poinformował rzecznik PK.

Jak dodał, „zatrzymanym osobom zostaną przedstawione zarzuty, a następnie zostaną one przesłuchane w charakterze podejrzanych”, co powinno nastąpić jeszcze we wtorek i w środę. Prok. Nowak zaznaczył, że ewentualne szczegóły prokuratura będzie mogła przekazać po zakończeniu tych czynności.

Informację o tych zatrzymaniach podał wcześniej portal wPolityce.pl.

Śledztwo Prokuratury Krajowej w sprawie Funduszu Sprawiedliwości, które trwa od lutego br., jest wielowątkowe; toczy się m.in. w sprawie przekroczenia w ubiegłych latach uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez Ministra Sprawiedliwości i urzędników resortu, do których należało zarządzanie, rozdysponowanie i rozliczenie środków finansowych pochodzących z Funduszu Sprawiedliwości. Fundusz ma za zadanie nieść głównie pomoc ofiarom przestępstw, a także m.in. pomoc postpenitencjarną.

W ocenie prokuratorów udzielano w sposób uznaniowy i dowolny wsparcia finansowego beneficjentom programów nieposiadających związku z celami Funduszu Sprawiedliwości, czym działano na szkodę interesu publicznego – Skarbu Państwa oraz interesu prywatnego, co spowodowało ograniczenie dostępności środków dla uprawnionych podmiotów.

Sejm na wniosek prokuratury uchylił w sprawie Funduszu Sprawiedliwości immunitety posłom i byłym wiceministrom sprawiedliwości Marcinowi Romanowskiemu oraz Michałowi Wosiowi. Jak zapowiadano, nie są też wykluczone kolejne wnioski o uchylenie immunitetu w tym śledztwie.

Ostatnio rzeczniczka Prokuratora Generalnego Anna Adamiak informowała, że na końcowym etapie jest postępowanie dotyczące jednego z wątków tej sprawy i w wątku tym możliwy jest wkrótce akt oskarżenia. Chodzi o sprawę ks. Michała Olszewskiego oraz dwóch urzędniczek Ministerstwa Sprawiedliwości z czasów rządów PiS. W zeszłym tygodniu wpłynęło poręczenie majątkowe w sprawie tych trojga podejrzanych, co umożliwiło opuszczenie przez nich aresztu.

Ks. Olszewski, prezes fundacji Profeto, która otrzymała z Funduszu Sprawiedliwości kilkadziesiąt milionów złotych, został zatrzymany przez ABW pod koniec marca. Oprócz niego funkcjonariusze zatrzymali też dwie urzędniczki MS. Od tamtego momentu cała trójka przebywała do zeszłego tygodnia w areszcie.