We wrześniu w sektorze przedsiębiorstw przeciętne zatrudnienie w woj. lubuskim wyniosło 125,2 tys. osób – podał Urząd Statystyczny w Zielonej Górze. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie to 7304 zł.

We wrześniu w woj. lubuskim nieznacznie zmniejszyło się zatrudnienie w odniesieniu do analogicznego miesiąca poprzedniego roku i wyniosło 125,2 tys., osób. Największy, bo 9 proc. spadek zatrudnienia odnotowały przedsiębiorstwa zajmujące się obsługą rynku nieruchomości.

Jak podał Urząd Statystyczny w Zielonej Górze, więcej osób niż przed rokiem zatrudniali pracodawcy w sekcjach: informacja i komunikacja oraz zakwaterowanie i gastronomia (po ok. 5 proc.) oraz w budownictwie (o ponad 3 proc).

Pod koniec września w urzędach pracy zarejestrowanych było 15,4 tys. bezrobotnych. To nieznacznie więcej niż rok wcześniej. Stopa bezrobocia wyniosła 4,3 proc. pozostając na tym samym poziomie, co w ubiegłym roku.

Spadek stopy bezrobocia odnotowano w 6 powiatach.

– Największy spadek widać w powiecie wschowskim, o 0,6 punktu procentowego. Największy wzrost z odnotowano w powiatach strzelecko-drezdeneckim i nowosolskim, po 0,7 punktów procentowych

– podał zielonogórski urząd statystyczny.

Tak jak w poprzednich miesiącach, najniższą stopę bezrobocia zaobserwowano w powiecie słubickim. Wyniosła 2,1 proc. Najwyższą, bo 9,4 proc. odnotowano w powiecie strzelecko-drezdeneckim.

Jak poinformował urząd statystyczny, we wrześniu pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 2 tys. ofert zatrudnienia. To o niemal 20 proc. mniej niż w tym samym miesiącu poprzedniego roku.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu wyniosło 7304 zł i było wyższe o 9 proc. w porównaniu z wrześniem 2023 r. Najbardziej wzrosły zarobki w firmach zajmujących się administrowaniem i działalnością wspierającą – o ponad 19 proc. Znaczny wzrost wynagrodzeń zanotowano również w sektorach: zakwaterowanie i gastronomia (o ponad 15 proc.), obsługa rynku nieruchomości (o niemal 15 proc.) oraz informacja i komunikacja (o ok. 13 proc.).

Najlepiej zarabiano w sekcji informacja i komunikacja. Najniższy poziom płac odnotowano w jednostki zajmujące się administrowaniem i działalnością wspierającą, zakwaterowaniem i gastronomią oraz działalnością profesjonalną, naukową i techniczną.