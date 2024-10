W żagańskim Ośrodku Pomocy Społecznej wręczono seniorom tak zwane „koperty życia”. Ogólnopolska akcja kierowana jest do osób przewlekle chorych i samotnych. Jej celem jest ułatwienie służbom medycznym szybkiego działania w przypadku interwencji i wiedzy na temat pacjenta.

W specjalnie przygotowanych kopertach umieszczane są informacje o stanie zdrowia, alergiach na leki, numeru PESEL oraz danych kontaktowych do bliskich. Pakiet z takimi informacjami powinien być przechowywany w lodówce, czyli miejscu, które jest niemal w każdym domu i jest łatwo dostępne. – W sytuacjach zagrożenia zdrowia, a nawet życia wiedza ta jest na wagę złota. Lekarz czy ratownik medyczny ma wówczas po otworzeniu koperty istotną wiedzę o pacjencie, aby móc działać skutecznie. Nasi seniorzy są ważną grupą w mieście. Chcemy dotrzeć z „kopertami życia” do wszystkich – mówi burmistrz Sławomir Kowal. Sami podopieczni ośrodka podkreślają, że akcja jest dobrze pomyślana. – Wielu z nas jest już samotna, dlatego to dobry pomysł. Wszystkie dane są wówczas w jednym miejscu – mówią żagańscy seniorzy: