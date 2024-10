W Ośrodku Pomocy Społecznej w Żaganiu seniorom wręczono tak zwane „koperty życia”. To akcja, do której zachęcają lekarze oraz placówki opiekuńcze. Projekt skierowany jest do osób starszych, przewlekle chorych czy samotnych.

Koperta to w rzeczywistości karta z ważnymi danymi dotyczącymi zażywanych leków, alergii i innych ważnych informacji. – Taka koperta to szybki dostęp do podstawowych informacji o seniorze w sytuacjach, kiedy liczy się czas działania służb – mówi burmistrz Sławomir Kowal:

– Cieszy nas świadomość naszych podopiecznych. Dmuchamy na zimne, ale takie działania mogą często ważyć na ich zdrowiu. Stąd dzisiejsze spotkanie – zaznacza opiekun grupy Ryszard Michalak:

Sami seniorzy podkreślają, że każde działanie służące ich bezpieczeństwu jest na wagę złota:

Dodajmy, że podopiecznymi Domu Aktywnego Seniora działającego przy ośrodku jest 30 seniorów.