Za właściwe przygotowanie pojazdu do drogi, w tym jego dokładne odśnieżenie, odpowiedzialny jest kierowca. Spadające z dachów ciężarówek śnieg i lód mogą powodować uszkodzenia innych pojazdów, a nawet doprowadzić do wypadku. Do ich usunięcia można wykorzystywać m.in. specjalne rampy czy dmuchawy. Obecnie na MOP-ach dostępnych jest 13 urządzeń do odśnieżania. Osiem z nich GDDKiA udostępniła kierowcom od początku tego roku. Do końca 2025 roku powstanie kolejnych 9 ramp, a ponad 50 jest w trakcie postępowań przetargowych i w przygotowaniu. Do końca 2026 roku infrastruktura do odśnieżania pojazdów ciężarowych rozwinie się do ponad 70 urządzeń.

1. Rampy są do dyspozycji kierowców Kierowcy największych pojazdów poruszających się po naszych drogach zyskali kolejne dwie rampy, które są zlokalizowane na MOP-ach Widoma Wschód i Widoma Zachód w ciągu drogi ekspresowej S7 (woj. małopolskie). Rampy dostępne są również w następujących lokalizacjach na sieci dróg szybkiego ruchu: – A1 MOP Mszana Południe w woj. śląskim, – A1 MOP Woźniki Wschód w woj. śląskim, – A1 MOP Woźniki Zachód w woj. śląskim (tu dostępna jest dmuchawa), – A4 MOP Prószków w woj. opolskim, – A4 MOP Przysiecz w woj. opolskim, – S3 MOP Racula Zachód w woj. lubuskim, – S8 MOP Guzew Południe w woj. łódzkim, – S19 MOP Obroki Wschód w woj. lubelskim, – S19 MOP Obroki Zachów w woj. lubelskim, – S61 MOP Chomentowo Wschód woj. podlaskim, – S61 MOP Chomentowo Zachód woj. podlaskim. 2. Czas na konkretne działania Choć aktualnie temperatury w większości kraju są powyżej zera, to już w nadchodzących tygodniach aura może się mocno zmienić, a wraz z nią przyjdzie mróz i opady śniegu. Głównym celem prowadzonych przez GDDKiA działań jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na sieci dróg krajowych. GDDKiA zwraca więc uwagę na każdy aspekt mogący wpłynąć na jego poprawę. Rozmawiając z branżą logistyczną i zarządcami MOP, wszyscy doskonale zdają sobie sprawę z konieczności zapewnienia kierowcom ciężarówek – infrastruktury do odśnieżania pojazdów. Obecnie ramp do odśnieżania nie posiadają bowiem nawet bazy przeładunkowe i centra logistyczne wyspecjalizowane w obsłudze pojazdów ciężarowych. Wychodząc naprzeciw potrzebom zgłaszanym przez użytkowników dróg oraz firmy przewozowe, GDDKiA wprowadziła do postępowań przetargowych na dzierżawę MOP-ów zapisy w zakresie infrastruktury do odśnieżania ciężarówek i jej obligatoryjnego lub fakultatywnego powstawania na MOP-ach o funkcji komercyjnej. I fakt ten warto podkreślić, ponieważ Polska będzie jednym z nielicznych krajów w Europie, gdzie dostępne będzie kilkadziesiąt tego typu ramp. Występują one w szerszym zakresie w Niemczech, a zaledwie po kilka sztuk w Austrii w rejonach górskich, w Szwajcarii, Estonii czy Słowenii. W Polsce, tak jak i w innych krajach europejskich, będą dominowały rampy ręczne z uwagi na ich mniejszą awaryjność. W trwających obecnie przetargach obowiązek wybudowania infrastruktury do odśnieżania pojazdów ciężarowych dotyczy 17 lokalizacji: – A2 MOP Moczydła w woj. mazowieckim, – A2 MOP Jędrzejów w woj. mazowieckim, – A4 MOP Paszczyna Południe w woj. podkarpackim, – A4 MOP Hruszowice w woj. podkarpackim, – A4 MOP Chotyniec w woj. podkarpackim, – S3 MOP Przybiernów Zachód w woj. zachodniopomorskim, – S3 MOP Przybiernów Wschód w woj. zachodniopomorskim, – S7 MOP Pepłowo Zachód w woj. mazowieckim, – S7 MOP Pepłowo Wschód w woj. mazowieckim, – S17 MOP Niwa Babicka w woj. lubelskim, – S17 MOP Kołbiel w woj. Mazowieckim, – S19 MOP Janów Lubelski Wschód w woj. lubelskim, – S19 MOP Janów Lubelski Zachód w woj. lubelskim, – S61 MOP Górki Wschód w woj. podlaskim, – S61 MOP Górki Zachód w woj. podlaskim, – S61 MOP Niekrasy Wschód w woj. warmińsko-mazurskim, – S61 MOP Niekrasy Zachód w woj. warmińsko-mazurskim. GDDKiA przygotowała Programy Inwestycji obejmujące budowę kolejnych 17 ramp. Po zapewnieniu finansowania na ich realizację, będzie mogła ruszyć z przetargami. Oto lista: – S7 MOP Liksajny w woj. warmińsko-mazurskim, – S7 MOP Majdany Wielkie w woj. warmińsko-mazurskim, – A4 MOP Chechło w woj. śląskim, – A4 MOP Proboszczowice w woj. śląskim, – A1 MOP Gorzelanka Wschód w woj. śląskim, – A1 MOP Gorzelanka Zachód w woj. śląskim, – S8 MOP Jonas Południe w woj. dolnośląskim, – S8 MOP Jonas Północ w woj. dolnośląskim, – S19 MOP Kamień Wschód w woj. podkarpackim, – S19 MOP Kamień Zachód w woj. podkarpackim, – A4 MOP Jankowice Wielkie w woj. opolskim, – S8 MOP Ochędzyn w woj. łódzkim, – S8 MOP Niwiska w woj. łódzkim, – S61 MOP Budzisko Zachód w woj. podlaskim (2 stanowiska), – A1 MOP Skoszewy Wschód w woj. łódzkim, – A1 MOP Skoszewy Zachód w woj. łódzkim. Ponadto GDDKiA jest w trakcie oceny możliwości wybudowania ramp w kolejnych 20 lokalizacjach: – A1 MOP Starcza Wschód w woj. śląskim, – A1 MOP Starcza Zachód w woj. śląskim, – A2 MOP Ciosny Południe w woj. łódzkim, – A2 MOP Bolimów w woj. łódzkim, – A2 MOP Mogiły w woj. łódzkim, – S3 MOP Lisiny Wschód w woj. lubuskim, – S3 MOP Lisiny Zachód w woj. lubuskim, – S3 MOP Stożne Zachód w woj. lubuskim, – S3 MOP Stożne Wschód w woj. lubuskim, – S7 MOP Grabin Wschód w woj. warmińsko-mazurskim, – S7 MOP Grabin Zachód w woj. warmińsko-mazurskie, – S8 MOP Syców Południe w woj. dolnośląskim, – S8 MOP Syców Północ w woj. dolnośląskim, – S8 MOP Paprotnia Północ w woj. łódzkim, – S8 MOP Sięganów Południe w woj. łódzkim, – S8 MOP Cibory Północ w woj. podlaskim, – S8 MOP Guzew Północ w woj. łódzkim, – S19 MOP Bukowa I w woj. podkarpackim, – S19 MOP Bukowa II w woj. podkarpackim, – S19 MOP Nienadówka w woj. podkarpackim. Należy jednak podkreślić, że aby sprostać zapotrzebowaniu na platformy do odśnieżania w okresach intensywnych opadów śniegu i wzmożonego ruchu, niezbędne jest też szerokie zaangażowanie sektora logistycznego. GDDKiA liczy więc, że jej działania staną się impulsem dla branży do wyposażenia centrów przeładunkowych w odpowiednie rampy lub urządzenia. 3. Platformy powstaną, gdy będzie taka potrzeba Oprócz MOP-ów, na których budowa ramp do odśnieżania jest obligatoryjna, w przetargach na dzierżawę pozostałych MOP-ów o funkcji komercyjnej uwzględniono zapisy dotyczące fakultatywnego zbudowania ramp. Oznacza to, że infrastruktura zostanie zbudowana, po zgłoszeniu takiej potrzeby ze strony GDDKiA. Dotyczy to następujących MOP-ów: – A2 MOP Ostrów Kania Północ w woj. mazowieckim, – A2 MOP Ostrów Kania Południe w woj. mazowieckim, – S6 MOP Kamień Północ w woj. pomorskim, – S6 MOP Kamień Południe w woj. pomorskim, – S17 MOP Pilawa w woj. Mazowieckim. Polecamy LUBUSKIE Logistyczna inwestycja pod Iłową W Koninie Żagańskim koło Iłowej zostało otwarte centrum logistyczne. Grupa Otto, która działa w branży e-commerce, zainwestowała ponad półtora miliarda... Czytaj więcej 16 milionów euro dla Żarsko-Żagańskiego Obszaru Funkcjonalnego Rewitalizacja linii kolejowej w relacji Bieniów-Lubsko Do lubuskich samorządów trafiają kolejne pieniądze na remonty dróg Trwa budowa mostu w Brzeźnicy w powiecie żagańskim