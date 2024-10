„Zwracamy się w apelem o podjęcie natychmiastowych działań mających na celu budowę wałów przeciwpowodziowych w miejscowościach Osiecznica, Stary Raduszec i Radnica” – tak zaczyna się apel radnych gminy Krosno Odrzańskie przyjęty dziś na specjalnej sesji rady miejskiej, jaka odbyła się w Osiecznicy.

Przewodniczący rady, Radosław Sujak, podkreśla, że ostatnia powódź przyniosła bardzo duże straty i wyraźnie pokazała, jak niezbędne są kolejne inwestycje przeciwpowodziowe na terenie gminy Krosno Odrzańskie:

Paweł Szymczak, sołtys Osiecznicy i radny gminy Krosno Odrzańskie, zwraca uwagę, że do zabezpieczenia jego miejscowości przed kolejną powodzią wystarczy jeden wał o długości ok. 1,5 kilometra.

– To nie są duże koszty, a dla nas jest to sprawa priorytetowa i najważniejsza – zaznacza sołtys Osiecznicy:

W podobnym tonie wypowiada się także Bogdan Śnieżek, prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Osiecznicy:

W dzisiejszej sesji Rady Miejskiej w Osiecznicy uczestniczyło też wielu mieszkańców gminy Krosno Odrzańskie, którzy – podobnie, jak gminni radni – także domagają się budowy wałów przeciwpowodziowych chroniących ich miejscowości:

Grzegorz Garczyński, burmistrz Krosna Odrzańskiego, mówi, że zrobi wszystko, aby mieszkańcy gminy zostali dobrze zabezpieczeni przed kolejną powodzią.

Jego zdaniem, Osiecznica, Radnica czy Stary Raduszec powinny mieć równie dobre zabezpieczenia przeciwpowodziowe, jak Krosno Odrzańskie:

Apel radnych Krosna Odrzańskiego popiera też starosta powiatu krośnieńskiego, Anna Januszkiewicz.

– Zależy nam na kompleksowym rozwiązaniu poprawiającym bezpieczeństwo wszystkich mieszkańców powiatu – podkreśla Januszkiewicz:

Dodajmy, że apel radnych Rady Miejskiej Krosna Odrzańskiego dotyczący budowy wałów przeciwpowodziowych w Osiecznicy, Radnicy i Starym Raduszcu został przyjęty jednogłośnie.

Teraz dokument trafi do wojewody lubuskiego, marszałka województwa, premiera oraz ministra infrastruktury i ministra klimatu i środowiska. Apel wysłany też zostanie do lubuskich parlamentarzystów, a także do kierownictwa Wód Polskich.

