Order Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej nadawany jest cudzoziemcom i obywatelom polskim mieszkającym na stałe za granicą, którzy swoją działalnością wnieśli istotny wkład we współpracę międzynarodową oraz współpracę łączącą Polską z innym państwami i narodami.

– To nie tylko 35 lat relacji dyplomatycznych. To także obecność koreańskich firm w Polsce od samego początku zmian ustrojowych

Prezydent Andrzej Duda wręczył w środę (23 października) w Seulu odznaczenia osobom zasłużonym dla rozwoju współpracy polsko-koreańskiej. To są odznaczenia za ważne dzieło realizowane dla Polaków, polskości i Polski daleko od granic RP – podkreślił prezydent podczas uroczystości wręczenia orderów.

– Obecnie bardziej niż kiedykolwiek widzimy jak bardzo bezpieczeństwo jest zglobalizowane. Sytuacja w jednym obszarze rzutuje na bezpieczeństwo w innych obszarach. Problemy, które pojawiają się w naszej części świata, mają wpływ na to, co się dzieje na Półwyspie Koreańskim. I odwrotnie napięcia, które się pojawiają na Półwyspie Koreańskim, oddziałują na sytuację w naszej części świata

W ubiegłym tygodniu południowokoreańska agencja wywiadowcza podała, że Korea Północna (KRLD) wysłała w tym miesiącu około 1,5 tys. żołnierzy sił specjalnych do Rosji w celu udziału w wojnie przeciw Ukrainie. Według źródła w wywiadzie Korei Południowej, KRLD ma wysłać na Ukrainę 12 tys. żołnierzy z elitarnej jednostki sił specjalnych.

Południowokoreańska agencja Yonhap, powołując się na źródła rządowe, podała, że Korea Południowa rozważa wsparcie Ukrainy bronią, co oznaczałoby odejście od dotychczasowej polityki niedostarczania Ukrainie bezpośrednio śmiercionośnego uzbrojenia.

– Dziś trwają uzgodnienia tu, w Seulu, w gronie rządowym, jak również z partnerami Sojuszu Północnoatlantyckiego, pozostałymi krajami wspierającymi Ukrainę. Ta decyzja dzieje się teraz, czy do niej dojdzie, w jakim wymiarze, czy będzie miała charakter wsparcia, czy sprzedaży uzbrojenia, to jest teraz rozstrzygane

– Przemysł południowokoreański dysponuje nie tylko bardzo zaawansowaną technologią, ale też zdolnościami produkcyjnymi, które kompensują bardzo wiele braków, jakie są po stronie europejskiej. Jeśli taka decyzja by zapadła (ws. przekazania Ukrainie uzbrojenia – PAP), to miałaby niebagatelne znaczenie

3. Korea Północna wysłała do Rosji ponad 9 mln pocisków

Korea Północna wysłała do Rosji około 20 tys. kontenerów, które, według szacunków południowokoreańskiej armii, mogły pomieścić 9,4 mln pocisków kalibru 152 mm – przekazał w środę (23 października) poseł Kang Dae-sik z rządzącej Partii Władzy Ludowej, powołując się na raport ministerstwa obrony w Seulu.

Fabryki produkujące broń, która jest następnie dostarczana Moskwie, pracują w Korei Północnej z pełną wydajnością – ostrzegł deputowany do parlamentu.

Raport wykazał, że chociaż dostawy pocisków rakietowych do Rosji nie skutkowały, jak dotąd, zmniejszeniem zapasów Północy, to intensyfikacja tych działań może potencjalnie utrudnić szkolenia pónocnokoreańskich żołnierzy z powodu braku amunicji.

Na terenie Korei Północnej znajduje się około 200 fabryk amunicji, a obecnie z „pełną wydajnością” pracują te, w których produkowana jest broń na potrzeby Moskwy – napisano w dokumencie, bez ujawniania szczegółów. Zaznaczono jednak, że informacje na temat miesięcznej produkcji w głównych zakładach są trudno dostępne, ponieważ te fabryki znajdują się w podziemnych obiektach.

Z najnowszych danych przedstawionych przez posła wynika, że do tej pory Korea Północna wysłała do Rosji około 20 tys. kontenerów przez port Rason, co – według szacunków wojska – oznacza, że w przypadku wypełnienia tych kontenerów pociskami kalibru 152 mm Moskwa otrzymała około 9,4 mln pocisków.

W raporcie zwrócono także uwagę na luki w egzekwowaniu sankcji Rady Bezpieczeństwa ONZ, którymi zostały objęte władze w Pjongjangu. Dotychczas ujawniono, że północnokoreańska rakieta balistyczna, wystrzelona w styczniu przez rosyjskie wojska na Ukrainie, zawierała komponenty pochodzące od firm z USA i Europy.

– Ponieważ Korea Północna ma trudności z uzyskaniem półprzewodników, których dostawy są zakazane na podstawie sankcji, (wojsko) demontuje komponenty z towarów komercyjnych i wykorzystuje je w swojej broni

– czytamy w raporcie.

Podkreślono jednak, że wykorzystanie tych podzespołów przekłada się na niewielką precyzję i dużą zawodność broni trafiającej do rosyjskich wojsk na Ukrainie.