Klub Turystyki Aktywnej PTTK „Ryś” w Żarach zaprasza do udziału w wydarzeniu pod nazwą „W pogoni za świetlikiem”. Będzie to piątkowy nocny marsz po Zielonym Lesie. Współorganizatorami imprezy jest Miejska Biblioteka Publiczna oraz Nadleśnictwo Lipinki.

To już kolejna edycja nocnego marszu. – Zachęcamy do dołączenia do tej inicjatywy. Tym bardziej, że oprócz integracji i czasu spędzonego na świeżym powietrzu można pomóc czworonogom – mówi szefowa żarskiego PTTK Elżbieta Łobacz-Bącal:

– Spotykamy się jak co roku przy stadionie leśnym Syrena. Warto się odpowiednio ubrać i zabrać ze sobą latarkę – zaznacza organizatorka marszu:

Dodajmy, że start piątkowego nocnego marszu zaplanowano na godzinę 18.00.