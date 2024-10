W Nowej Soli zakończyła się przebudowa byłego magazynu solnego na budynek użyteczności publicznej. Miasto otrzymało na ten cel dotację z fundacji Most the Most w wysokości miliona złotych. – Ten zabytkowy obiekt, z widownią na sto osób, będzie miejscem spotkań kulturalnych dla mieszkańców i turystów – mówi Krzysztof Gąsior, dyrektor placówki.

W najbliższej przyszłości, w budynku powstanie kawiarnia.