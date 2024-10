Od poniedziałku (21 października) do 8 listopada potrwają prace serwisowe kolejek linowych na Kasprowym Wierchu oraz w Solinie. W czasie przygotowań kolejek do zimy turyści nie będą mogli z nich korzystać, a ośrodki ograniczą funkcjonowanie – poinformowały władze Polski Kolei Linowych (PKL).

– Żeby zachować standardy bezpieczeństwa dokonujemy codziennych, tygodniowych i miesięcznych kontroli oraz wszelkich zaleceń wskazanych przez producenta kolei i urządzeń. Raz na pół roku – po sezonie zimowym i letnim – przeprowadzamy przeglądy techniczne i prace serwisowe, które kończą się odbiorem technicznym przez inspektora Transportowego Dozoru Technicznego i dopuszczeniem kolei do ruchu

– wyjaśnił kierownik ośrodka PKL na Kasprowym Wierchu Marcin Kucharski.

Dodał, że w trakcie przestojów serwisowych wykonywane są prace związane z przeglądem urządzeń technicznych i kolei, sprawdzane są połączenia linowe, śrubowe na podporach oraz kontrolowana cała trasa kolei.

Podczas prac serwisowych na Kasprowym Wierchu będzie również nieczynna restauracja na szczycie. Na Kasprowy Wierch można dotrzeć pieszo, wyruszając z zakopiańskich Kuźnic zielonym szlakiem, a wędrówka na szczyt zajmuje 3 godz. i 15 min. W Solinie natomiast w trakcie przeglądu turyści będą mogli wejść na wieżę widokową, która będzie otwarta w godzinach 10-17.

W innych ośrodkach turystycznych PKL również trwają prace serwisowe kolejek. Przestój techniczny na Jaworzynie Krynickiej potrwa do 29 listopada, a od 28 października do 8 listopada prace serwisowe będą prowadzone na Górze Parkowej w Krynicy-Zdrój oraz Górze Żar w Międzybrodziu Żywieckim. Od 12 do 29 listopada jest zaplanowany przegląd kolejki linowej na Mosornym Groniu w Zawoi.