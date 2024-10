Co najmniej 230 milionów złotych – na tyle są szacowane straty powodziowe w regionie. Kwota dotyczy tylko mienia komunalnego. Do tego trzeba będzie doliczyć jeszcze nieruchomości prywatne.

Najwięcej zalanych domów było w okolicach Krosna Odrzańskiego. W Osiecznicy szkody dotyczą ponad stu rodzin – mówi sołtys Paweł Szymczak.

Stosunkowo najmniej problemów było w gminie Bobrowice, gdzie przebiega najdłuższy odcinek Bobru. Wójt Wojciech Wąchała mówi, że większych szkód nie było.

Podczas powodzi w wojewódzkie lubuskim ewakuowano 842-ch mieszkańców. Liczba budynków, które zostały zalane lub w inny sposób uszkodzone przez powódź wynosi to 775, z czego 410 to obiekty mieszkalne, a pozostałe to budynki gospodarcze.