Naszym prawem i naszym obowiązkiem jest ochrona polskiej i europejskiej granicy, jej bezpieczeństwo nie będzie przedmiotem negocjacji z nikim; jest to zadaniem do wykonania, i mój rząd to zadanie wykona – oświadczył w poniedziałek premier Donald Tusk.

– Naszym prawem i naszym obowiązkiem jest ochrona polskiej i europejskiej granicy. Jej bezpieczeństwo nie będzie przedmiotem negocjacji. Z nikim. Jest zadaniem do wykonania. I mój rząd to zadanie wykona

– napisał Tusk na platformie X.

Dalsza część tekstu pod tweetem

Naszym prawem i naszym obowiązkiem jest ochrona polskiej i europejskiej granicy. Jej bezpieczeństwo nie będzie przedmiotem negocjacji. Z nikim. Jest zadaniem do wykonania. I mój rząd to zadanie wykona. — Donald Tusk (@donaldtusk) October 14, 2024

Wiele kontrowersji wywołała sobotnia zapowiedź Tuska, który na kongresie KO ogłosił założenia strategii migracyjnej Polski, której jednym z elementów ma być czasowe terytorialne zawieszenie prawa do azylu. Oświadczył, że rząd nie będzie respektować i wdrażać europejskich pomysłów godzących w bezpieczeństwo Polski – takich jak unijny pakt migracyjny. Zapowiedź Tuska wywołała wiele kontrowersji.

Rzeczniczka Komisji Europejskiej Anitta Hipper oświadczyła w poniedziałek, że ważne i konieczne jest, aby Unia Europejska chroniła granice zewnętrzne, w szczególności z Rosją i Białorusią. Jak przypomniała Hipper, oba te kraje, w ciągu ostatnich trzech lat wywierały dużą presję na granice zewnętrzne, zagrażając bezpieczeństwu państw członkowskich UE i całej Unii. Podkreśliła jednocześnie, że kraje członkowskie mają zobowiązania międzynarodowe i unijne, w tym obowiązek zapewnienia dostępu do procedury azylowej.