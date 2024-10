– Zmiana pokoleniowa musi nastąpić i wielu zawodników urodzonych po 2000 roku powoli wchodzi do reprezentacji. Były mecze, w których pokazaliśmy charakter, jak ten z Walią, po którym awansowaliśmy do mistrzostw Europy. Samo Euro pokazało nam, jak wiele nam jeszcze brakuje i co trzeba pozmieniać. Jeżeli chodzi o organizację gry, o zawodników wprowadzanych do kadry, to jest to na plus. Na minus – że nie potrafimy być stabilni przez cały mecz i nad tym najbardziej musimy pracować

3. Piłkarska LN – Portugalia „otwierała” Stadion Narodowy, teraz wraca po ponad 12 latach

26 zwycięstw, 11 remisów i pięć porażek – to bilans piłkarskiej reprezentacji Polski na stołecznym stadionie PGE Narodowym, który od 2021 roku dodatkowo nosi imię legendarnego trenera Kazimierza Górskiego. Bramki: 92-34 na korzyść biało-czerwonych.

W sobotę wieczorem (12 października) polscy piłkarze po raz 43. wystąpią na reprezentacyjnym obiekcie – w spotkaniu Ligi Narodów podejmą Portugalię. Ten zespół gościł na tym stadionie 12 i pół roku temu – także ze słynnym Cristiano Ronaldo w składzie – uświetnił sportowe otwarcie głównej polskiej areny Euro 2012. Wtedy 57 tysięcy kibiców nie doczekało się goli.

W sobotę Ronaldo może być jedynym bohaterem tamtego meczu, który ponownie wybiegnie na murawę PGE Narodowego. Robert Lewandowski był wówczas w kadrze biało-czerwonych, ale występ uniemożliwiła mu kontuzja.

Tym samym Portugalia, po której na stołecznym stadionie gościły 33 inne drużyny narodowe, zostanie dziewiątym zespołem, jaki zagra na nim dwukrotnie. Wcześniej były to ekipy Szkocji, Czarnogóry, Anglii, San Marino, Albanii, Łotwy, Niemiec i Ukrainy.

Wizyt w „domu reprezentacji Polski” nie wspominają miło zwłaszcza Niemcy. Czterokrotni mistrzowie świata dwa razy tu przegrali – najpierw w październiku 2014, gdy Polacy pod wodzą Adama Nawałki w eliminacjach mistrzostw Europy zwyciężyli 2:0 i była to pierwsza w historii wiktoria nad tym rywalem, a także w czerwcu 2023, gdy towarzyski mecz kadry prowadzonej przez Fernando Santosa zakończył się sukcesem 1:0 po pierwszym w zespole narodowym trafieniu Jakuba Kiwiora.

Wcześniej bądź później na PGE Narodowym dwukrotnie przegrały też drużyny San Marino, Albanii, Łotwy, a po jednej porażce doznały RPA, Gruzja, Gibraltar, Irlandia, Islandia, Dania, Armenia, Rumunia, Kazachstan, Czarnogóra, Litwa, Izrael, Macedonia Północna, Słowenia, Wyspy Owcze, Estonia, Ukraina i Turcja, która uległa biało-czerwonym 1:2 w czerwcu w ostatnim jak dotychczas meczu na tym obiekcie.

Poza 0:0 z Portugalią w „meczu otwarcia” na warszawskiej arenie remisami – tyle że 1:1 – zakończyły się też dwa występy w turnieju finałowym ME 2012 – z Grecją i Rosją.

Kolejne dwie nierozstrzygnięte potyczki to spotkania kwalifikacji mistrzostw świata 2014 – z Anglią i Czarnogórą po 1:1. Więcej bramek kibice obejrzeli w październiku 2014, kiedy biało-czerwoni zremisowali ze Szkocją 2:2 w eliminacjach Euro 2016. W listopadzie 2017 było towarzyskie 0:0 z Urugwajem, a później także bezbramkowy remis we wrześniu 2019 z Austrią w kwalifikacjach Euro 2020. Dwa lata później gol Damiana Szymańskiego w ostatnich sekundach zapewnił gospodarzom remis 1:1 z Anglią w eliminacjach mundialu.

Remisem zakończyły się również dwa z trzech występów kadry na PGE Narodowym jesienią zeszłego roku. W październiku, już pod wodzą Michała Probierza, było 1:1 w spotkaniu kwalifikacji Euro 2024 z Mołdawią, a w listopadzie taki sam rezultat przyniósł mecz eliminacyjny z Czechami.

Natomiast porażek biało-czerwoni doznali m.in. z Ukrainą 1:3 w eliminacjach MŚ 2014 oraz 0:1 w towarzyskim spotkaniu w marcu 2014 ze Szkocją. Później mogli się pochwalić trwającą ponad siedem i pół roku passą bez przegranej na reprezentacyjnym stadionie, który „odczarowali” dopiero 15 listopada 2021 Węgrzy, wygrywając w kwalifikacjach mundialu 2:1. „Za ciosem” poszli Belgowie, którzy w czerwcu 2022 zwyciężyli w stolicy 1:0 w meczu Ligi Narodów, a trzy miesiące później w tych samych rozgrywkach Holendrzy wygrali na nim 2:0.

To była ostatnia, piąta porażka Polaków na tym obiekcie. Obecnie licznik kolejnych występów bez przegranej wskazuje dziewięć, ale w tym czasie – poza Niemcami – nie mieli oni przeciwników z najwyższej półki.

„Królem Narodowego” jest Robert Lewandowski. Napastnik Barcelony i kapitan drużyny narodowej uzyskał aż 30 z 92 bramek zdobytych tu przez Polaków. Ostatniego występu, tuż przed ME z Turcją, nie wspomina jednak miło, gdyż opuścił boisko jeszcze w pierwszej połowie, a uraz, jakiego się nabawił, wykluczył go z pierwszego meczu w Euro 2024 z Holandią (1:2).

Mecze reprezentacji Polski na Stadionie Narodowym w Warszawie:

29.02.2012; Polska – Portugalia 0:0

08.06.2012; Polska – Grecja 1:1 ME

bramka: Robert Lewandowski

12.06.2012; Polska – Rosja 1:1 ME

bramka: Jakub Błaszczykowski

12.10.2012; Polska – RPA 1:0

bramka: Marcin Komorowski

17.10.2012; Polska – Anglia 1:1 el. MŚ

bramka: Kamil Glik

22.03.2013; Polska – Ukraina 1:3 el. MŚ

bramka: Łukasz Piszczek

26.05.2013; Polska – San Marino 5:0 el. MŚ

bramki: Robert Lewandowski – dwie, Łukasz Piszczek, Łukasz Teodorczyk, Jakub Kosecki

06.09.2013; Polska – Czarnogóra 1:1 el. MŚ

bramka: Robert Lewandowski

05.03.2014; Polska – Szkocja 0:1

11.10.2014; Polska – Niemcy 2:0 el. ME

bramki: Arkadiusz Milik, Sebastian Mila

14.10.2014; Polska – Szkocja 2:2 el. ME

bramki: Krzysztof Mączyński, Arkadiusz Milik

13.06.2015; Polska – Gruzja 4:0 el. ME

bramki: Robert Lewandowski – trzy, Arkadiusz Milik

07.09.2015; Polska – Gibraltar 8:1 (4:0) el. ME

bramki: Kamil Grosicki – dwie, Robert Lewandowski – dwie, Arkadiusz Milik – dwie,

Jakub Błaszczykowski, Bartosz Kapustka

11.10.2015; Polska – Irlandia 2:1 (2:1) el. ME

bramki: Grzegorz Krychowiak, Robert Lewandowski

14.11.2015; Polska – Islandia 4:2 (0:1)

bramki: Robert Lewandowski – dwie, Kamil Grosicki, Bartosz Kapustka

08.10.2016; Polska – Dania 3:2 (2:0) el. MŚ

bramki: Robert Lewandowski – trzy

11.10.2016; Polska – Armenia 2:1 (0:0) el MŚ

bramki: Hrajr Mkojan (samobójcza), Robert Lewandowski

10.06.2017; Polska – Rumunia 3:1 (1:0)

bramki: Robert Lewandowski – trzy

04.09.2017; Polska – Kazachstan 3:0 (1:0) el. MŚ

bramki: Arkadiusz Milik, Kamil Glik, Robert Lewandowski

08.10.2017; Polska – Czarnogóra 4:2 (2:0) el. MŚ

bramki: Krzysztof Mączyński, Kamil Grosicki, Robert Lewandowski, Filip Stojkovic

(samob.)

10.11.2017; Polska – Urugwaj 0:0

12.06.2018; Polska – Litwa 4:0 (2:0)

bramki: Robert Lewandowski – dwie, Jakub Błaszczykowski, Dawid Kownacki

24.03.2019; Polska – Łotwa 2:0 (0:0) el. ME

bramki: Robert Lewandowski, Kamil Glik

10.06.2019; Polska – Izrael 4:0 (1:0) el. ME

bramki: Krzysztof Piątek, Robert Lewandowski, Kamil Grosicki, Damian Kądzior

09.09.2019; Polska – Austria 0:0 el. ME

13.10.2019; Polska – Macedonia Północna 2:0 (0:0) el. ME

bramki: Przemysław Frankowski, Arkadiusz Milik

19.11.2019; Polska – Słowenia 3:2 (1:1) el. ME

bramki: Sebastian Szymański, Robert Lewandowski, Jacek Góralski

02.09.2021; Polska – Albania 4:1 (2:1) el. MŚ

bramki: Robert Lewandowski, Adam Buksa, Grzegorz Krychowiak, Karol Linetty

08.09.2021; Polska – Anglia 1:1 (0:0) el. MŚ

bramka: Damian Szymański

09.10.2021; Polska – San Marino 5:0 (2:0) el. MŚ

bramki: Karol Świderski, Cristian Brolli (samob.), Tomasz Kędziora, Adam Buksa,

Krzysztof Piątek

15.11.2021; Polska – Węgry 1:2 (0:1) el. MŚ

bramka: Karol Świderski

14.06.2022; Polska – Belgia 0:1 (0:1) LN

22.09.2022; Polska – Holandia 0:2 (0:1) LN

27.03.2023; Polska – Albania 1:0 (1:0) el. ME

bramka: Karol Świderski

16.06.2023; Polska – Niemcy 1:0 (1:0)

bramka: Jakub Kiwior

07.09.2023, Polska – Wyspy Owcze 2:0 (0:0) el. ME

bramki: Robert Lewandowski – dwie

15.10.2023, Polska – Mołdawia 1:1 (0:1) el. ME

bramka: Karol Świderski

17.11.2023, Polska – Czechy 1:1 (1:0) el. ME

bramka: Jakub Piotrowski

21.11.2023, Polska – Łotwa 2:0 (1:0)

bramki: Przemysław Frankowski, Robert Lewandowski

21.03.2024, Polska – Estonia 5:1 (1:0) el. ME

bramki: Przemysław Frankowski, Piotr Zieliński, Jakub Piotrowski, Karol

Mets-samob., Sebastian Szymański

07.06.2024, Polska – Ukraia 3:1 (3:1)

bramki: Sebastian Walukiewicz, Piotr Zieliński, Taras Romanczuk

10.06.2024, Polska – Turcja 2:1 (1:0)

bilans: 42 meczów; 26 zwycięstw Polski, 11 remisów, 5 porażek; bramki: 92-34.

zdobywcy goli:

30 – Robert Lewandowski

7 – Arkadiusz Milik

5 – Kamil Grosicki, Karol Świderski

3 – Jakub Błaszczykowski, Przemysław Frankowski, Kamil Glik

2 – Adam Buksa, Bartosz Kapustka, Grzegorz Krychowiak, Krzysztof Mączyński, Krzysztof Piątek,

Jakub Piotrowski, Łukasz Piszczek, Sebastian Szymański, Piotr Zieliński

1 – Jacek Góralski, Damian Kądzior, Tomasz Kędziora, Jakub Kiwior, Marcin Komorowski, Jakub

Kosecki, Dawid Kownacki, Karol Linetty, Sebastian Mila, Taras Romanczuk, Damian Szymański,

Łukasz Teodorczyk, Sebastian Walukiewicz, Nikola Zalewski

samobójcze – Hrajr Mkojan (Armenia), Filip Stojkovic (Czarnogóra), Cristian Brolli (San Marino),

Karol Mets (Estonia)