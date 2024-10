31-letni Tomasz U., który na rondzie Tybetu, na przejściu dla pieszych potrącił w środę mężczyznę usłyszał zarzuty, a sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na trzy miesiące – poinformował w piątek (11 października) rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Piotr Antoni Skiba.

Zatrzymany to kierowca autobusu, który kilka lat wcześniej spowodował wypadek na moście Grota-Roweckiego, w którym zginęła jedna pasażerka, ranne zostały 22 osoby.

Podczas piątkowej (11 października) konferencji prok. Piotr Antoni Skiba przekazał, że prokurator podjął decyzję o przedstawieniu Tomaszowi U. zarzutów.

To dwa zarzuty. Pierwszy dotyczy spowodowania wypadku w ruchu drogowym w wyniku niezachowania szczególnej ostrożności w związku potrąceniem pieszego na przejściu.

– W wyniku tego zdarzenia doszło do odniesienia przez pokrzywdzonego obrażeń ciężkich skutkujących chorobą realnie zagrażającą życiu

– podał prok. Skiba.

Dodał, że Tomasz U. następnie zbiegł z miejsca zdarzenia i zażył substancję psychotropową w postaci amfetaminy.

Ponadto podejrzany kierując pojazdem nie zastosował się do dwuletniego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczonego wyrokiem Sądu Rejonowego w Piasecznie 23 lipca 2024 r. Czyn ten zagrożony jest karą pozbawienia wolności w wysokości nie niższej niż 3 lata do lat 16 – poinformował.

– Drugi zarzut dotyczy posiadania substancji psychotropowej w postaci amfetaminy o łącznej wadze 2,19 grama. Za ten czyn grozi kara pozbawienia wolności do lat 3

– powiedział prok. Skiba.

Podał, że podejrzany częściowo przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i złożył obszerne wyjaśnienia.

– Prokurator podjął decyzję o skierowanie do Sądu Rejonowego dla Warszawy – Woli w Warszawie wniosku o zastosowanie tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy wobec podejrzanego

– przekazał prok. Skiba.

Sąd uwzględnił wniosek prokuratora i zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Do wypadku na Woli doszło w środę przed godz. 6. Samochód potrącił tam 48-latka. Kierujący SUV-em uciekł z miejsca zdarzenia. Informację o jego zatrzymaniu podała Komenda Stołeczna Policji w środę wieczorem.

Okazało się, że zatrzymany to Tomasz U. – kierowca, który 25 czerwca 2020 roku spowodował wypadek na moście Grota-Roweckiego. Kierowany wówczas przez niego autobus linii 186 z firmy Arriva, którym podróżowało 40 osób, przebił bariery energochłonne i spadł z wiaduktu.

Prokuratura zarzuciła wówczas Tomaszowi U. naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym oraz „niedostosowanie taktyki i techniki jazdy do zmieniającej się sytuacji drogowej”, co uniemożliwiło mu zahamowanie, a w konsekwencji doprowadziło do katastrofy w ruchu lądowym. W chwili zdarzenia Tomasz U. był pod wpływem amfetaminy i miał porcję narkotyku schowaną w skrytce kabiny kierowcy.

Wyrok w tej sprawie zapadł 22 listopada 2022 roku. Sąd Okręgowy w Warszawie uznał, że oskarżony nieumyślnie spowodował katastrofę w ruchu lądowym oraz umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym i skazał go na 7 lat więzienia oraz dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Mężczyzna ma też zapłacić nawiązki na rzecz poszkodowanych w katastrofie m.in. firmy Arriva Bus Transport Polska 30 tys., firmy Autostrada Mazowiecka Sp. z o.o. kwoty 10 tys. oraz na rzecz osób pokrzywdzonych w wypadku.

Tomasz U. nie był wcześniej karany. W areszcie przebywał od 25 czerwca do 15 września 2020 roku, później sąd zdecydował o zmianie środka zapobiegawczego na dozór, zakaz opuszczania kraju i zabronił mu prowadzenia pojazdów mechanicznych. Prokuratura odwoływała się od tej decyzji, uważając ją za niesłuszną, ale została ona utrzymana w mocy. 31-latek przed sądem I instancji odpowiadał, więc z tzw. wolnej stopy.

Z wyrokiem sądu I instancji nie zgodziła się prokuratura, pełnomocnicy oskarżonego oraz pełnomocnik oskarżycieli posiłkowych, którzy w lutym 2023 wnieśli apelację.

Jak przekazała w czwartek PAP rzecznik prasowa Sądu Apelacyjnego w Warszawie ds. karnych sędzia Ewa Leszczyńska-Furtak, sprawa Tomasza U. oczekuje na wyznaczenie terminu.