Nie widzę, żeby Arkadiusz Myrcha i Kinga Gajewska złamali jakiekolwiek przepisy – ocenił piątek (11 października) w radiowej Jedynce wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej Tomasz Siemoniak. Przyznał, że być może przepisy powinny zostać zmienione, skoro sprawa budzi tak wiele emocji.

Przed kilkoma dniami media podały, że małżeństwo posłów z Koalicji Obywatelskiej: Arkadiusz Myrcha i Kinga Gajewska pobierają przysługujący im dodatek mieszkaniowy na wynajem lokum w stolicy – choć mieszkają razem, każde z nich dostaje zryczałtowaną kwotę około 4 tys. zł. Kontrowersje wzbudził również fakt, że Gajewska w 2023 r. zadeklarowała, że mieszka w Błoniu, ok. godziny drogi od Warszawy, gdzie razem z Myrchą budują dom.

Zapytany o tę sprawę minister spraw wewnętrznych i administracji, koordynator służb specjalnych Siemoniak stwierdził, że nie widzi, żeby złamane zostały jakiekolwiek przepisy.

– To – że jest tutaj dużo emocji w tej sprawie, są różne wypowiedzi – to jest inna kwestia. Natomiast znam Arkadiusza Myrchę i Kingę Gajewską – to są bardzo uczciwi ludzie. Jeśli popełnili jakieś błędy komunikacyjne, to wydaje mi się, że tutaj nie przykładamy równych miar do różnych kwestii, które się dzieją